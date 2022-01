US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NFL, NBA und NHL verpasst haben

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Dennis Schröder zeigt seine bislang beste Leistung 2022.

Basketball: Schröder führt Boston zum Sieg - Franz Wagner glänzt mit 10 Assists

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat die Boston Celtics in der nordamerikanischen Profiliga NBA zum dritten Sieg in Serie geführt. Der 28-Jährige steuerte zum 119:100 gegen die Indiana Pacers 23 Punkte bei und zeigte mit einer Trefferquote von über 70 Prozent nach schwachen letzten Wochen seine beste Leistung im Jahr 2022. Topscorer des Rekordmeisters war Jaylen Brown mit 34 Zählern, auch Jayson Tatum glänzte mit 33 Punkten.

Rookie Franz Wagner präsentierte sich derweil bei der zehnte Pleite in Serie der Orlando Magic weiter in Topform. Dem 20-Jährigen gelang gegen die Washington Wizards mit 10 Assists ein Karrierebestwert, das 106:112 des Schlusslichts konnte er aber weder damit noch mit seinen 14 eigenen Punkten verhindern. Sein Bruder Moritz kam erneut von der Bank und steuerte in gut 9 Minuten sechs Zähler bei.

Maximilian Kleber und die Dallas Mavericks mussten im Play-off-Rennen einen Rückschlag hinnehmen. Die Mavs unterlagen den New York Knicks 85:108, Kleber gelangen bei schwacher Quote neun Punkte. Sein Nationalmannschaftskollege Daniel Theis steuerte beim 128:124 der Houston Rockets gegen die San Antonio Spurs acht Zähler bei.

Eishockey: Grubauer mit Seattle weiter in der Krise - Draisaitl-Spiel fällt aus

Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer steckt mit den Seattle Kraken in der nordamerikanischen Profiliga NHL weiter tief in der Krise. Die neue Franchise kassierte mit dem 2:5 gegen die Dallas Stars die siebte Niederlage in Serie und bleibt mit großem Abstand das schlechteste Team der Pacific Division. Grubauer parierte 20 von 24 Schüssen, der Treffer zum Endstand war ein Empty Net Goal.

Das geplante Spiel des deutschen Topstars Leon Draisaitl mit den Edmonton Oilers gegen die Minnesota Wild wurde verschoben, neun Spieler der Oilers befinden sich im Coronaprotokoll.

NHL-Debüt winkt: Reichel zu den Blackhawks zurückbeordert

Für Eishockey-Talent Lukas Reichel kann der Traum vom NHL-Debüt bald schon wahr werden. Die Chicago Blackhawks aus der nordamerikanischen Profiliga beriefen den 19 Jahre alten Angreifer am Mittwoch in ihren sogenannten Taxi Squad. Der früherer Berliner trainiert damit wieder mit dem NHL-Team und darf auch in der Liga eingesetzt werden.

Die Blackhawks hatten Reichel im Draft 2020 an Position 17 ausgewählt. Im Sommer unterschrieb er seinen NHL-Vertrag beim früheren Stanley-Cup-Sieger, kurz vor dem Saisonstart wurde er aber zu den Rockford IceHogs in die American Hockey League geschickt. Dort machte Reichel auf sich aufmerksam, avancierte mit 20 Torbeteiligungen in 20 Spielen zum Topscorer seiner Mannschaft.

"Er hat in Rockford gut gespielt. Wir planen schon morgen mit ihm, andererseits haben wir mit diesem Jungen einen Plan und den möchten wir nicht zunichte machen. Man hat schon oft genug gesehen, dass junge Spieler zu früh hochgeholt wurden", sagte Chicagos Cheftrainer Derek King. Reichels Spiel ohne Puck habe "sich verbessert, unabhängig davon wie viel er punktet. Sein Stellungsspiel ist recht gut geworden", befand King.

Der gebürtige Nürnberger Reichel wurde kürzlich zum AHL-Spieler der Woche ernannt, nachdem er es bei zwei Siegen von Rockford auf sechs Punkte (je drei Tore und Assists) gebracht hatte.

Blackhawks-Star Patrick Kane lobte den Youngster nach dem Training am Mittwoch: "Er hat die Fähigkeit, in der Mitte viel Tempo aufzunehmen, er kann Spielzüge kreieren. Er möchte seine Chance nutzen, hier zu spielen, und es kann ein Schlüssel für eine Partie sein, wenn ein junger Spieler die Gelegenheit bekommt und sie am Schopfe packen möchte."

