US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NFL, NBA und NHL verpasst haben

NFL-Star Antonio Brown. Foto: AP/Matt Rourke

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Eine Corona-Strafe und ein Rekordsieg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Basketball: Memphis Grizzlies feiern höchsten Sieg der NBA-Geschichte

Die Memphis Grizzlies haben NBA-Geschichte geschrieben. Das Team aus dem US-Bundesstaat Tennessee setzte sich am Donnerstagabend (Ortszeit) mit 152:79 (72:36) gegen die Oklahoma City Thunder durch. Der 73-Punkte-Erfolg ist gleichbedeutend mit dem höchsten Sieg in der 75-jährigen Geschichte der nordamerikanischen Profiliga. Die bisherige Bestmarke hatten die Cleveland Cavaliers gehalten, die im Dezember 1991 einen 68-Punkte-Erfolg (148:80) gegen die Miami Heat verzeichnet hatten.

Neun der zwölf eingesetzten Spieler Memphis' punkteten zweistellig, Jaren Jackson Jr. avancierte mit 27 Zählern zum Topscorer.

Einen neuen Club-Rekord haben die Phoenix Suns aufgestellt. Durch einen 114:103 (69:51)-Heimerfolg gegen die Detroit Pistons fuhr das Team aus Arizona seinen 18. Sieg in Folge ein – die längste Erfolgsserie der Franchise-Geschichte. Dabei mussten die Suns auf ihren verletzten Topscorer Devin Booker verzichten. Dies fingen die Suns im Kollektiv auf: Sieben Spieler punkteten zweistellig.

Die Toronto Raptors stoppten die Lauf der Milwaukee Bucks: Mit 97:93 (48:40) gewann das Team aus Kanada, womit die Bucks zum ersten Mal nach acht Erfolgen hintereinander wieder eine Partie verloren. Bei den Bucks setzte MVP Giannis Antetokounmpo angeschlagen aus. Die Chicago Bulls bestätigten durch einen 119:115 (69:51)-Auswärtssieg ihre starke Form. DeMar DeRozan und Zach LaVine erzielten die letzten 14 Punkte Chicagos und führten die Bulls zum 15. Saisonerfolg.

Eishockey: Stützle und Sturm siegen in der NHL

Die deutschen Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle und Nico Sturm haben in der nordamerikanischen Profiliga NHL mit ihren Teams Siege gefeiert. Stützle gewann mit den Ottawa Senators 3:2 gegen die Carolina Hurricanes, blieb in 15:02 Minuten Eiszeit aber auch im vierten Spiel nacheinander ohne Scorerpunkt. Die Kanadier sind trotz des fünften Saisonsiegs das schlechteste Team im Osten.

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Das beste Team der Central Division bleiben dagegen die Minnesota Wild mit Sturm. Die Wild feierten mit dem 5:2 gegen die New Jersey Devils den fünften Sieg in Serie und den 16. insgesamt. Sturm kassierte eine Zeitstrafe wegen Haltens und stand bei einem der beiden Gegentreffer auf dem Eis.

American Football: Impfmauschelei – Drei Spiele Sperre für NFL-Star Brown

Footballstar Antonio Brown ist in der US-Profiliga NFL mutmaßlich wegen eines gefälschten Impfnachweises für drei Spiele gesperrt worden. Die Liga bestätigte das Vergehen nicht, offiziell wurde der Wide Receiver von Super-Bowl-Champion Tampa Bay Buccaneers aufgrund eines Verstoßes gegen das Corona-Protokoll aus dem Verkehr gezogen.

Nach Informationen der Tampa Bay Times hatte zuletzt ein ehemaliger Koch des Profis gesagt, dass dieser sich einen illegalen Nachweis beschafft habe. Brown wollte sich laut Medienberichten wegen möglicher Nebenwirkungen nicht impfen lassen.

American Football II: Dallas Cowboys gelingt 27:17-Erfolg in New Orleans

Die Dallas Cowboys haben in der NFL ihren achten Sieg im zwölften Saisonspiel eingefahren. Am Donnerstag (Ortszeit) setzte sich das Team aus Texas mit 27:17 bei den New Orleans Saints durch. Während die Cowboys den ersten Platz der NFC East behaupteten, kassierten die Saints ihre fünfte Niederlage nacheinander.

Für den Höhepunkt des Spiels sorgte Dallas' Tony Pollard. Im dritten Viertel lief er 58 Yards zum Touchdown und brachte die Cowboys mit 20:10 in Führung.

In den letzten sechseinhalb Minuten glückten der Verteidigung Dallas' gleich drei Interceptions gegen den Saints-Quarterback Taysom Hill. Daraus resultierte ein Touchdown von Carlos Watkins zum 27:10, das war zugleich die Entscheidung.

(kron/old/ako/dör/SID/dpa)