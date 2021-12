US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NBA, NFL und NHL verpasst haben

Das NHL-Logo auf dem Eis. Foto: AFP/BRUCE BENNETT

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Spielabsagen und Nachholspiele durch Corona-Probleme.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eishockey: Neun von zehn Spielen abgesagt: Lightning gewinnen einzige NHL-Partie

Titelverteidiger Tampa Bay Lightning hat die einzige Partie der NHL am Dienstag gegen die Vegas Golden Knights gewonnen. Neun der zehn ursprünglich geplanten Eishockey-Spiele in der besten Liga der Welt waren wegen Corona abgesagt worden. Tampa Bay drehte ein 1:3 noch und gewann dank des 14. Saisontores von Steven Stamkos im letzten Drittel noch 4:3. Die Mannschaft musste dabei auf Trainer Jon Cooper verzichten, der vor der Begegnung positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

Basketball: Dallas Mavericks gewinnen in NBA ohne Doncic, Porzingis und Kleber

Ohne Luka Doncic, Kristaps Porzingis und den deutschen Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber haben die Dallas Mavericks ihr zweites Heimspiel gegen die Minnesota Timberwolves gewonnen. Zwei Tage nach der Niederlage am Sonntag holten die Texaner am Dienstagabend (Ortszeit) ein 114:102. Die beiden Stars Doncic und Porzingis fehlten verletzt, Kleber steht wie vier weitere Mavericks-Profis auf der Corona-Liste der NBA.

Durch den Sieg, den NBA-Legende Dirk Nowitzki als Kommentator für die Mavs begleitete, kommt das Team nun wieder auf eine ausgeglichene Bilanz von 15 Siegen und 15 Niederlagen und zog in der Western Conference an den Timberwolves vorbei. Weil die Phoenix Suns 108:90 gegen die Los Angeles Lakers gewannen, sind die Mavericks auch mit dem NBA-Rekordmeister wieder gleichauf. Die Suns sind nun wieder alleine Tabellenführer der Western Conference und haben einen knappen Vorsprung auf die Golden State Warriors, die eine Niederlage mehr auf dem Konto haben.

Football: Rams und Eagles gewinnen NFL-Nachholspiele

Eine Woche nach dem großen Corona-Ausbruch im Team haben die Los Angeles Rams ihr wichtiges NFL-Heimspiel gegen die Seattle Seahawks gewonnen. Die Rams, bei denen zwischenzeitlich 25 Football-Profis auf der Corona-Liste standen, entschieden die wegen der vielen positiven Tests von Samstag auf Dienstag verlegte Partie mit 20:10 für sich. Mit zehn Siegen und vier Niederlagen haben die Rams nun die gleiche Ausbeute wie die Arizona Cardinals an der Spitze der NFC West. Die Seahawks, denen auch zahlreiche Spieler fehlten, haben wegen der Niederlage dagegen nur noch theoretische Chancen auf die Playoff-Teilnahme.

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Die Philadelphia Eagles haben durch ihren Sieg in der ebenfalls aus Corona-Gründen verlegten Begegnung mit dem Washington Football Team dagegen weiter berechtigte Hoffnungen. Die Eagles kamen zu einem 27:17-Erfolg und stehen nun bei sieben Siegen und sieben Niederlagen so gut da wie die Minnesota Vikings, die derzeit den letzten Wildcard-Platz der NFC belegen und diesen Rang von Washington übernahmen.

(kron/old/ako/dör/SID/dpa)