US-Sport kompakt : Colorado besiegt Tampa – Sturm vor Gewinn des Stanley Cups

Andrew Cogliano (r.) von den Colorado Avalanche jubelt mit Nico Sturm nach seinem Torerfolg. Foto: AFP/Julio Aguilar

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eishockey: Sturms Colorado Avalanche fehlt nur noch ein Sieg zum Stanley Cup

Den Colorado Avalanche um Eishockey-Profi Nico Sturm fehlt nur noch ein Sieg zum Gewinn des Stanley Cups. Auch dank einer Vorlage des Augsburgers holte die Mannschaft aus Denver am Mittwochabend (Ortszeit) ein 3:2 (0:1, 1:1, 1:0) nach Verlängerung bei Titelverteidiger Tampa Bay Lightning. Es war der dritte Sieg in der NHL-Final-Serie, für die Meisterschaft braucht eine Mannschaft vier.

Foto: AP/Kathy Willens Infos Die dramatischsten Super Bowls der Geschichte

Vor dem entscheidenden Treffer von Nazem Kadri ermöglichte Sturm mit seiner zweiten Vorlage in den Play-offs die Verlängerung. Sein Anteil am Ausgleich zu Beginn des letzten Drittels war so groß, dass ihm der Treffer zum 2:2 zunächst zugeschrieben wurde. Die NHL führte dann aber doch seinen Teamkollegen Andrew Cogliano als Torschützen, der Sturms Schuss noch abgefälscht hatte. Zuvor hatten die Lightning nach nur 36 Sekunden durch Anthony Cirelli zum 1:0 getroffen. Nathan MacKinnon erzielte den Ausgleich, Victor Hedman brachte die Gastgeber ein zweites Mal in Führung. In der Verlängerung hatte Andrej Wassilewski im Tor der Lightning mehrere ganz starke Szenen, ehe er sich Kadri geschlagen geben musste.

„Das war ein großer Sieg. Wir haben uns gewehrt“, kommentierte Kadri im US-Fernsehen und sagte zur kurzen Verwirrung nach seinem Tor: „Ich dachte, er hat ihn gehalten für eine Sekunde, dann sind die Leute auf mich zugekommen.“ Der Puck war nach seinem Schuss im oberen Teil des Tores stecken geblieben.

Die fünfte und womöglich letzte der maximal sieben Partien zwischen beiden Teams findet in der Nacht zum Samstag (02 Uhr MESZ) in Denver statt. Die Lightning haben in den vergangenen beiden Jahren den Stanley Cup gewonnen und streben ihre insgesamt vierte Meisterschaft in der NHL an. Colorado könnte zum dritten Mal Meister werden. Sturm wäre der insgesamt fünfte deutsche Profi, der den Titel in der nordamerikanischen Liga holen würde.

28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten

Basketball: Inhaftierte Griner ehrenhalber in All-Star-Aufstellung

Die in Russland inhaftierte Basketball-Olympiasiegerin Brittney Griner soll beim All-Star-Spiel der WNBA im Juli symbolisch Teil der Startaufstellung sein. „In jeder Saison ihrer Karriere, in der es ein All-Star-Spiel gab, wurde sie zum All Star gewählt“, begründete Liga-Chefin Cathy Engelbert am Mittwoch nach Angaben der US-Nachrichtenagentur AP die Geste. „Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass, wenn BG bei uns wäre in dieser Saison, sie wieder einmal ausgewählt worden wäre und ohne Frage ihr unglaubliches Talent gezeigt hätte.“ Griner soll als Starterin ehrenhalber geführt werden.

Griner befindet sich seit vier Monaten in einem russischen Gefängnis. Die Starspielerin des WNBA-Teams Phoenix Mercury war am 17. Februar wegen des Vorwurfs des Drogenbesitzes am Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen worden. Die zweimalige Olympiasiegerin muss mindestens bis zum 2. Juli in russischem Gewahrsam bleiben, nachdem die Untersuchungshaft der 31 Jahre alten Amerikanerin erneut verlängert worden war. Der auch in Russlands Liga aktiven Basketballerin drohen fünf bis zehn Jahre Haft. Die US-Regierung stuft ihre Verhaftung als unrechtmäßig ein.

Das All-Star-Spiel der besten Frauen-Basketball-Liga der Welt ist für den 10. Juli geplant und findet in Chicago statt. Sue Bird wurde von Fans, Journalisten und Kolleginnen zum 13. Mal für ihre Leistungen ausgewählt und baute ihren Rekord damit aus. Sie beendet ihrer Karriere nach der Saison.

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Die deutsche Basketballerin Satou Sabally ist derzeit noch nicht dabei, kann aber wie in der vergangenen Saison von den Trainern und Trainerinnen der Liga noch für einen der zusätzlichen Plätze in den Teams nominiert werden.

(RP/SID/dpa)