US-Sport kompakt : Sturm und Colorado vergeben ersten Matchball

Colorados Nico Sturm (vorne) kämpft mit Mikhail Sergachev von Tampa Bay Lightning um den Puck. Foto: AP/David Zalubowski

Düsseldorf

Eishockey: Sturm und Colorado vergeben ersten Matchball

Eishockey-Profi Nico Sturm hat mit der Colorado Avalanche den ersten Matchball zum Stanley-Cup-Gewinn vergeben. Das Team aus Denver verlor im fünften Play-off-Finale der NHL gegen Titelverteidiger Tampa Bay Lightning 2:3 und führt in der Best-of-seven-Serie nur noch mit 3:2. In der Nacht zu Montag (2.00 Uhr/Sky) haben Sturm und Co. die nächste Chance auf den Meistertitel.

Der Augsburger Sturm, der erst vor drei Monaten von Minnesota Wild nach Denver transferiert worden war, kam auf 6:07 Minuten Eiszeit, konnte die erste Heimniederlage der Avalanche in der Finalserie aber nicht verhindern. Der Tscheche Ondrej Palat erzielte sechs Minuten vor Schluss das Siegtor für die Gäste aus Florida, die im sechsten Duell Heimrecht haben.

Tampa versucht, als erstes Team seit den New York Islanders vor 40 Jahren drei Titel in Folge zu gewinnen. Colorado hat den dritten Stanley-Cup-Triumph nach 1996 und 2001 im Visier. Sturm wäre der fünfte Deutsche, der die begehrteste Trophäe im Eishockey gewinnt. Vor ihm waren Uwe Krupp 1996 mit Colorado und 2002 mit den Detroit Red Wings (ohne Finaleinsatz), Dennis Seidenberg 2011 mit den Boston Bruins, Tom Kühnhackl 2016 und 2017 jeweils mit den Pittsburgh Penguins und Philipp Grubauer 2018 mit den Washington Capitals erfolgreich.

