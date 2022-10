US-Sport kompakt : Chiefs gewinnen nach absurder Aufholjagd gegen die Raiders

Travis Kelce glänzte am Montagabend.

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Kelce glänzt für Kansas City

Die Kansas City Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes haben dank eines starken Comebacks den nächsten Sieg in der Football-Profiliga NFL gefeiert. Gegen die Las Vegas Raiders um den Stuttgarter Jakob Johnson drehten die Chiefs die Partie nach einem 0:17-Rückstand zu einem 30:29, Mahomes vollendete dabei vier Touchdown-Pässe zum überragenden Tight End Travis Kelce.

Der 27-jährige Mahomes blieb am Montagabend ohne Interception und brachte 29 von 43 Pässen für 292 Yards zu einem Mitspieler. „Er ist so talentiert, er liebt diesen Sport, diese Stadt und diese Mannschaft“, sagte Mahomes über Kelce, der am vergangenen Mittwoch 33 Jahre alt geworden war. Kansas steht nach dem vierten Sieg im fünften Spiel an der Spitze der AFC West.

Johnson wartet mit Las Vegas weiter auf den zweiten Saisonsieg. Der Fullback war zur neuen Spielzeit von den New England Patriots zu den Raiders gewechselt, gegen die Chiefs fing der 27-Jährige einen Pass für fünf Yards.

Schröder absolviert erstes Lakers-Training

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat erstmals seit seiner Rückkehr mit den Los Angeles Lakers trainiert. Der 29-Jahre alte Braunschweiger absolvierte am Montag (Ortszeit) eine Einheit im Trainingszentrum des NBA-Rekordmeisters und soll am Mittwochabend im Test gegen die Minnesota Timberwolves einige Minuten spielen, kündigte Trainer Darvin Ham an.

„Die wichtigsten Leute sind noch hier und dazu kommt ein Trainerstab, den ich seit neun Jahren kenne. Ich habe mich sehr wohlgefühlt hier heute“, sagte Schröder. „Wir müssen an der Chemie noch etwas arbeiten, mit ein paar Jungs habe ich noch nie gespielt. Aber das ist meine Aufgabe als Point Guard, alle zusammenzubringen.“

Schröder spielt in seiner Karriere zum zweiten Mal für die Lakers. Er unterschrieb nach den starken Auftritten bei der Basketball-EM und Bronze mit der deutschen Nationalmannschaft einen Einjahresvertrag. Weil er auf sein Visum warten musste, verpasste er den Start der Vorbereitung und die ersten Testspiele bei den Lakers. In der vergangenen Saison war er für die Boston Celtics und die Houston Rockets aktiv. Die kommende NBA-Saison beginnt am 18. Oktober.

