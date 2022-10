US-Sport kompakt : Chicago Bears um St. Brown gewinnen NFL-Duell mit New England Patriots

Kendall Fuller (l), Cornerback der Washington Commanders in Aktion mit Wide Receiver Equanimeous St. Brown von den Chicago Bears. Foto: dpa/Nam Y. Huh

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

NFL: Chicago Bears um St. Brown gewinnen Duell mit New England Patriots

Auch dank einer guten Leistung von Equanimeous St. Brown haben die Chicago Bears ihr Auswärtsspiel bei den New England Patriots gewonnen. Der deutsch-amerikanische Passempfänger fing beim 33:14 am Montagabend (Ortszeit) vier Pässe über 48 Yards und half seinem Team damit in wichtigen Situationen. Lob gab es von den Kommentatoren im US-Fernsehen bei dem landesweit übertragenen Spiel zudem für seine Blocks. Für die Bears war es der erste Sieg nach zuletzt drei Niederlagen in Serie. Quarterback Justin Fields hatte einen Touchdown-Pass und eine Interception durch einen geblockten Wurf.

Bei den Patriots stand Quarterback Mac Jones nach seiner Verletzung von Beginn an auf dem Feld, wurde im Verlauf der Partie aber von seinem zuletzt überzeugenden Vertreter Bailey Zappe ersetzt. Der führte die Patriots mit seinen drei ersten Würfen zu einem Touchdown und ermöglichte kurz darauf die Führung zum 14:10 - doch die Bears blieben ruhig und führten zur Halbzeit wieder 20:14.

Beide Mannschaften stehen nach sieben Spielen nun bei drei Siegen und vier Niederlagen. Die Bears setzten damit im Rennen um die Playoff-Plätze in der NFC North die strauchelnden Green Bay Packers unter Druck. Die Patriots sind in der AFC East Schlusslicht hinter den Buffalo Bills, den New York Jets und den Miami Dolphins.

NBA: Wagner und Orlando weiter ohne Sieg

Basketball-Shootingstar Franz Wagner hat mit Orlando Magic den schwachen Saisonstart fortgesetzt und die nächste Niederlage kassiert. Das Team um den EM-Bronzegewinner unterlag bei den New York Knicks mit Landsmann Isaiah Hartenstein 102:115. Der Berliner Wagner kam auf 14 Punkte und sechs Rebounds, sein Gegenüber Hartenstein auf sieben Zähler und neun Rebounds.

Wagners älterer Bruder Moritz stand bei der nach vier Spielen weiter sieglosen Mannschaft aus Florida erneut wegen der Folgen einer Fußverletzung nicht im Kader. Bester Werfer der Partie war der New Yorker Julius Randle mit 25 Punkten.

Die Indiana Pacers, bei denen Nationalspieler Daniel Theis wegen Knieproblemen erneut nicht im Kader stand, verloren bei den Philadelphia 76ers 106:120. Die Stars James Harden und Joel Embiid überzeugten bei den Gastgebern mit 29 und 26 Punkten. Für Indiana war es die dritte Niederlage im vierten Spiel.

Derweil setzten die Portland Trail Blazers ihren perfekten Start in die neue Spielzeit fort. Angeführt von Damian Lillard (31 Punkte) siegte Portland gegen die Denver Nuggets 135:110 und bleibt ungeschlagen.

MLB: Philadelphia Phillies erstmals seit 2009 wieder in der World Series

Die Philadelphia Phillies stehen zum ersten Mal seit 2009 wieder in der World Series und spielen um den wichtigsten Titel im Baseball. Das Team setzte sich im fünften Spiel der Serie gegen die San Diego Padres am Sonntag (Ortszeit) mit 4:3 durch. Die letzte Meisterschaft der Phillies in der MLB liegt 14 Jahre zurück. In der World Series trifft die Mannschaft um Star-Spieler Bryce Harper auf die Houston Astros.

Die Phillies sind das erste Team in der MLB-Geschichte, dass sich als drittplatziertes Team einer Division für die World Series qualifizieren konnte. Möglich wurde das durch das erweiterte Playoff-Feld, in dieser Saison nahmen erstmals zwölf Mannschaften teil. Die Phillies waren nach der Hauptrunde Dritter und sicherten sich ihr Playoff-Ticket durch einen Sieg in der Wildcard-Runde gegen die St. Louis Cardinals.

NHL: Draisaitl mit drei Scorerpunkten bei Oilers-Sieg gegen Penguins

Mit einem Tor und zwei Vorlagen hat Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl den Edmonton Oilers zu einem Heimsieg gegen die Pittsburgh Penguins verholfen. Beim 6:3 am Montagabend leitete der Kölner die Treffer zum 2:3 und 3:3 ein und erzielte das 5:3 zum Abschluss des zweiten Drittels selbst. Mit acht Vorlagen und drei Saisontoren hat er den Kontakt zur Spitze der Scorerwertung nun hergestellt, nur Artemi Panarin von den New York Rangers ist derzeit mit zwölf Punkten noch besser. Auch Tim Stützle sammelte weiter Punkte für die Scorerwertung und kam beim 4:2 der Ottawa Senators gegen die Dallas Stars zu einer Vorlage. Der Viersener steht derzeit bei sechs Punkten.

Phil Kessel stellte mit 989 Spielen in Serie unterdessen einen Rekord ein. Steht der Profi der Vegas Golden Knights auch beim nächsten Spiel gegen die San José Sharks um den Augsburger Nico Sturm auf dem Eis, hat niemand in der Geschichte der NHL so viele Spiele in Serie absolviert wie er. Seine Serie begann vor 13 Jahren.

