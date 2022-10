US-Sport kompakt : Celtics und Warriors gewinnen zum Auftakt der NBA-Saison

Derrick White (9) von Boston zieht an Philadelphias Joel Embiid (21) und Tobias Harris (12) vorbei. Foto: dpa/Charles Krupa

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Basketball: Celtics und Warriors gewinnen zum Auftakt der NBA-Saison

NBA-Rekordmeister Boston Celtics hat die neue Saison mit einem Heimsieg gegen die Philadelphia 76ers eröffnet. Der Final-Teilnehmer der vergangenen Saison holte im TD Garden am Dienstagabend (Ortszeit) ein 126:117. Jaylen Brown und Jayson Tatum kamen beide auf starke 35 Punkte, bei Tatum waren es dazu zwölf Rebounds und vier Vorlagen. Für die 76ers war James Harden mit ebenfalls 35 Punkten der erfolgreichste Werfer.

Foto: dpa/- 11 Bilder Das sind die Deutschen in der NFL

Die Celtics hatten in der Final-Serie der vergangenen Saison gegen die Golden State Warriors verloren. Der Titelverteidiger bekam vor dem Duell mit den Los Angeles Lakers die Ringe für die Meisterschaft überreicht.

Die Saison in der NBA umfasst 82 Hauptrundenspiele für jede der 30 Mannschaften. Für die besten 16 Teams geht es in den Playoffs weiter. Die Entscheidung in der Meisterschaft fällt im Juni 2023.

Curry erinnert zum NBA-Start an Geburtstag von inhaftierter Griner

28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten

NBA-Superstar Steph Curry hat zum Start in die Saison an die in Russland inhaftierte Basketballerin Brittney Griner erinnert. „Wir wollen unsere Bühne und die Gelegenheit für einen Gruß an ein wichtiges Mitglied der Basketball-Gemeinschaft nutzen: Brittney Griner hat heute Geburtstag, sie ist 32 Jahre alt. Wir wollen ihren Namen weiter bekannt halten und beten, sie ist seit 243 Tagen unrechtmäßig eingesperrt in Russland und wir hoffen, dass sie bald nach Hause kommt und jeder dazu beiträgt“, sagte Curry am Dienstagabend (Ortszeit) vor dem ersten Saisonspiel gegen die Los Angeles Lakers bei der Meister-Zeremonie des Titelverteidigers.

Griner war im Februar an einem Moskauer Flughafen wegen des Besitzes sogenannter Vape-Kartuschen und Haschisch-Öls verhaftet und Anfang August von einem Gericht in der russischen Hauptstadt zu einer neunjährigen Haftstrafe verurteilt worden. International löste das Urteil eine Welle der Solidarität mit der Athletin aus. Berichten zufolge legte die Basketballerin Berufung ein. Die USA kritisieren die Entscheidung der russischen Justiz scharf und fordern ihre Freilassung.

Eishockey: Peterka trifft gegen Draisaitls Oilers - Nächste NHL-Niederlage

Die Edmonton Oilers um Eishockey-Star Leon Draisaitl kommen in der NHL weiter nicht in Schwung. Das 2:4 gegen die Buffalo Sabres am Dienstagabend (Ortszeit) war die zweite Niederlage im dritten Spiel für das Team, das in dieser Saison endlich nach dem Stanley Cup greifen will. Draisaitl bereitete den zwischenzeitlichen Ausgleich von Darnell Nurse zum 1:1 vor und steht nach drei Spielen bereits bei fünf Assists. Bei den Sabres erzielte Nationalspieler JJ Peterka das 3:1 und bereits sein zweites Saisontor.

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Auch Tim Stützle traf beim 7:5 der Ottawa Senators gegen die zuvor ungeschlagenen Boston Bruins und verbuchte den ersten Saisonsieg der Senators. Sein Tor war der Treffer zum zwischenzeitlichen 5:3, zuvor hatte der 20-Jährige bereits das 2:0 vorbereitet.

Der zweite Saisontreffer von Nico Sturm war unterdessen zu wenig für die San José Sharks, die bei den New York Islanders 2:5 verloren und damit das einzige Team der Liga mit bereits fünf Niederlagen sind.

(RP/SID/dpa)