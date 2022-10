US-Sport kompakt : Broncos straucheln in der NFL weiter – Schröder und Wagner verpassen NBA-Start

Russell Wilson (links) und die Denver Broncos haben bei den Chargers verloren, Foto: AP/Mark J. Terrill

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Football: Broncos und Wilson straucheln weiter - Niederlage bei den Chargers

Quarterback Russell Wilson steht auch nach dem sechsten NFL-Spiel für die Denver Broncos weiter massiv in der Kritik. Gegen die Los Angeles Chargers verloren die Broncos am Montagabend (Ortszeit) 16:19 nach Verlängerung und kamen offensiv nach einem zunächst guten Start und einer 10:0-Führung überhaupt nicht mehr in Gang. Mit dem Neuzugang als Spielmacher haben die Broncos bislang vier von sechs Saisonspielen verloren.

Foto: dpa/- 11 Bilder Das sind die Deutschen in der NFL

Mit der Ankunft Wilsons, der in seiner Karriere zuvor zehn Jahre lang bei den Seattle Seahawks gespielt und mit ihnen einmal den Super Bowl gewonnen hat, verbanden die Fans in Denver und die neuen Eigentümer um Formel-1-Star Lewis Hamilton große Hoffnungen. Nach sechs Spieltagen in der NFL hat das Team allerdings die schlechteste Offensive der Liga und Wilson so wenig Touchdown-Pässe wie noch nie zuvor in seiner Karriere zu diesem Zeitpunkt.

Justin Herbert für die Chargers blieb im Gegensatz zu Wilson am Montag zwar ganz ohne Touchdown-Pass, bewegte seinen Angriff aber gut genug für eine Aufholjagd und behielt in der Verlängerung die Nerven für den Pass, der das siegbringende Field Goal ermöglichte. Die Chargers haben vier ihrer sechs Partien in dieser Saison gewonnen.

Basketball: Schröder verpasst Saisonstart - Wagner nicht im Kader von Orlando Magic

28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder verpasst wegen einer Operation an der Hand die ersten drei bis vier Wochen der NBA-Saison. Das sagte der Trainer der Los Angeles Lakers, Darvin Ham, am Montag (Ortszeit) nach Angaben von US-Journalisten nach dem Training. Etwas später bestätigten die Lakers die Operation, die notwendig gewesen sei, um eine Bänderverletzung am rechten Daumen zu reparieren. Die Verletzung hatte er sich im Testspiel gegen die Minnesota Timberwolves zugezogen, seinem Comeback im Trikot des NBA-Rekordmeisters. Schröder hatte in der Saison 2020/2021 bereits für die Lakers gespielt und zuletzt einen Vertrag über eine Saison unterschrieben.

Die Lakers beginnen die Saison in der Nacht zum Mittwoch mit einem Auswärtsspiel bei Titelverteidiger Golden State Warriors. Verpassen wird Schröder neben dem Heimspiel gegen die Los Angeles Clippers in der Nacht zum Freitag bis Mitte November wohl bis zu zwölf weitere NBA-Spiele.

Schröders Teamkollege aus der Nationalmannschaft Moritz Wagner steht derweil nicht im Kader der Orlando Magic. Aus der am Tag vor dem Saisonstart veröffentlichten Liste geht hervor, dass der vier Jahre ältere Bruder von Franz Wagner zunächst als inaktiver Spieler geführt wird. Der 25-Jährige hatte sich im Testspiel gegen die Cleveland Cavaliers am Freitag am Knöchel verletzt und konnte die Partie nicht beenden. Die Magic haben ihre Auftaktpartie in der Nacht zum Donnerstag gegen die Detroit Pistons (1.00 Uhr MESZ).

NHL: Niederlagen für Seider und Grubauer

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Köln (SID) - Kein guter Tag für die beiden deutschen Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider und Philipp Grubauer in der NHL: Ausnahmetalent Seider kassierte mit den Detroit Red Wings in der Verlängerung das Tor zum 4:5 gegen die Los Angeles Kings. Grubauer stand für Seattle Kraken 60 Minuten lang im Tor, konnte das 1:5 gegen die Carolina Hurricanes aber nicht verhindern.

Seider (21), der gegen LA in knapp fünf Minuten Eiszeit ohne Scorerpunkt blieb, war in der vergangenen Saison als erster Deutscher mit der Calder Trophy für den besten NHL-Rookie ausgezeichnet worden.

Baseball: Entscheidungsspiel zwischen Yankees und Cleveland verschoben

Das für Montag angesetzte Entscheidungsspiel im Play-off-Viertelfinale der Major League Baseball (MLB) zwischen Rekordmeister New York Yankees und den Cleveland Guardians ist wegen des schlechten Wetters um 24 Stunden verschoben worden. Das gab die MLB bekannt. Anhaltender Regen in New York hatte die planmäßige Durchführung der Partie verhindert. Die Best-of-five-Serie endet nun am Dienstagnachmittag (Ortszeit).

Foto: AFP/VALERIE MACON Infos Alle Super-Bowl-Sieger seit 1967

Der Gewinner trifft ab Mittwoch in der American League Championship Series auf die Houston Astros, das zweite Halbfinale (National League) bestreiten die San Diego Padres und die Philadelphia Phillies. Vier Siege sind zum Einzug in die World Series (ab 28. Oktober) nötig.

(RP/SID/dpa)