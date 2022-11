US-Sport kompakt Brady verliert mit den Bucs – Eagles und Chiefs souverän

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

28.11.2022, 07:49 Uhr

Myles Garret (l) von den Cleveland Browns hilft Tom Brady hoch. Foto: AP/David Richard

NFL: Bucs verlieren gegen Cleveland Tom Brady erlebt mit den Tampa Bay Buccaneers weiterhin eine unbeständige Saison und hat im elften Spiel die sechste Niederlage kassiert. Gegen die Cleveland Browns gab es am Sonntag ein 17:23. Im ersten Spiel nach dem Sieg gegen Seattle in München vor zwei Wochen hatten die Bucs bis 37 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit 17:10 geführt, ehe Jacoby Brissett in seinem vorerst letzten Spiel für die Browns mit einem Touchdown-Pass für die Wende sorgte. Beim nächsten Spiel soll der für elf Spiele gesperrte Quarterback Deshaun Watson sein Saisondebüt für die Browns geben. Equanimeous St. Brown musste mit den Chicago Bears ebenfalls eine weitere Enttäuschung verkraften. Das 10:31 gegen die New York Jets war die neunte Niederlage im zwölften Saisonspiel. St. Brown blieb offensiv unauffällig und fing einen Pass über sieben Yards. Die Jets sind trotz inzwischen sieben Saisonsiegen nur auf Rang drei in der starken AFC East mit den Buffalo Bills auf Platz eins und den Miami Dolphins als Zweiter. Die Bills hatten am Donnerstag schon ihren achten Saisonsieg geholt, die Dolphins gewannen 30:15 gegen die Houston Texans und stehen ebenfalls bei acht Siegen und drei Niederlagen. NFL: Eagles gewinnen gegen Packers - Johnson feiert Raiders-Sieg Nach zwei Dritteln der NFL-Hauptrunde haben die Philadelphia Eagles und die Kansas City Chiefs ihre Rolle als Super-Bowl-Kandidaten gefestigt. Die Eagles bezwangen am Sonntag (Ortszeit) die strauchelnden Green Bay Packers 40:33. Zuvor hatten die Chiefs gegen Titelverteidiger Los Angeles Rams 26:10 gewonnen. Die Eagles stehen als einziges Team der Liga bei zehn Siegen in elf Spielen, Kansas City hat bereits zwei Niederlagen. Bei den Packers konnte Quarterback Aaron Rodgers die Partie angeschlagen nicht beenden, für ihn spielte Jordan Love und sorgte mit einem schnellen Touchdown-Pass zwischenzeitlich noch einmal für Spannung. Das von Jalen Hurts angeführte Eagles-Team verteidigte den Vorsprung aber. „Wir haben heute ein paar Schwierigkeiten überwunden", sagte Hurts und freute sich über den Sieg gegen Rodgers, den er als großes Vorbild seiner Kindheit bezeichnete. Grund zur Freude hatte auch der Stuttgarter Jakob Johnson, der mit den Las Vegas Raiders nach Verlängerung ein 40:34 gegen die Seattle Seahawks holte. Für die Raiders war es der erst vierte Saisonsieg, Johnson hatte mit guten Blocks in der Offensive seinen Anteil am Erfolg. NBA: Celtics dominieren - Niederlagen für deutsche Basketballer Die Boston Celtics sind weiter das formstärkste Team der NBA und haben auch ihr Heimspiel gegen die Washington Wizards gewonnen. Das 130:121 am Sonntagabend (Ortszeit) war der neunte Sieg aus den vergangenen zehn Spielen, auch die insgesamt 16 Saisonsiege der Celtics sind ein Bestwert in der stärksten Basketball-Liga der Welt. Angeführt wurde die Mannschaft dabei von Jaylen Brown, der in Abwesenheit des verletzten Jayson Tatum auf starke 36 Punkte kam. Erster Verfolger des NBA-Rekordmeisters in der Eastern Conference bleiben die Milwaukee Bucks, die den strauchelnden Dallas Mavericks um Nationalspieler Maxi Kleber die vierte Pleite in Serie zufügten. Beim 124:115 für die Bucks war Giannis Antetokounmpo mit 30 Punkten der erfolgreichste Werfer auf dem Platz. Luka Doncic erzielte 27 Punkte für die Mavericks, Kleber kam von der Bank in etwas mehr als 24 Minuten auf sechs Zähler, vier Rebounds und drei Vorlagen sowie einen Block. Für den Würzburger war es das erst zweite Spiel nach seiner überstandenen Rückenverletzung. Auch die anderen deutschen NBA-Profis kassierten Niederlagen mit ihren Teams. Isaiah Hartenstein verlor mit den New York Knicks 123:127 gegen die Memphis Grizzlies um Ja Morant. Hartenstein kam in seiner Viertelstunde auf dem Feld auf vier Zähler und vier Rebounds sowie einen Block. Franz Wagner und Moritz Wagner mussten sich mit den Orlando Magic 103:133 gegen die Philadelphia 76ers geschlagen geben. Franz Wagner erzielte 17 Punkte, Moritz Wagner kam auf zwölf Zähler. NHL: Goalie Grubauer bei Seattle-Sieg auf der Bank Eishockey-Nationaltorwart Philipp Grubauer saß beim 5:4 seiner Seattle Kraken in der nordamerikanischen Profiliga NHL bei den Anaheim Ducks als Backup-Goalie auf der Bank. Der Niederländer Daniel Sprong erzielte in der vierten Minute im Schlussdrittel das Siegtor für die Kraken. Beim 3:4 nach Verlängerung der San Jose Sharks gegen die Vancouver Canucks konnte Nico Sturm, in der vergangenen Saison mit Colorado Avalanche Stanley-Cup-Sieger, wegen einer Oberkörperverletzung aufseiten der Gastgeber nicht mitwirken. Der Russe Andrej Kusmenko erzielte in der zweiten Minute der Overtime das Siegtor für die Canucks. Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat mit den Ottawa Senators unerwartet das Auswärtsspiel bei den Los Angeles Kings gewonnen. Beim 3:2 am Sonntagabend (Ortszeit) war der 20-Jährige aus Viersen mit zwei Vorlagen am Sieg beteiligt. Stützle bereitete das 2:1 vor und in der Verlängerung mit einem langen Pass auf Claude Giroux Ottawas Siegtreffer vor. Stützle kommt damit auf 22 Scorerpunkte, für das Team aus der kanadischen Hauptstadt war es der achte Saisonsieg im 21. Spiel. Die Kings stehen bereits bei zwölf Siegen und kassierten nun ihre zehnte Niederlage.

