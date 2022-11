US-Sport kompakt : Brady führt Bucs zum Sieg und erreicht nächsten Meilenstein

Tom Brady jubelt über den Sieg. Foto: dpa/Mark Lomoglio

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

NFL: Brady führt Buccaneers zum Sieg

Star-Quarterback Tom Brady hat sich vor seinem Gastspiel in München den nächsten Meilenstein seiner beeindruckenden Karriere gesichert. Der siebenmalige Super-Bowl-Champion erreichte als erster Profi der US-Profilliga NFL bei geworfenen Pässen die 100.000-Yards-Marke.

Beim 16:13-Erfolg seiner Tampa Bay Buccaneers über den amtierenden Titelträger Los Angeles Rams warf der 45-Jährige neun Sekunden vor Schluss einen Touchdown-Pass über ein Yard zu Cade Otton. Insgesamt kam Brady bei 36 erfolgreichen Versuchen auf 280 Yards.

„Für mich zählt nur der Sieg“, betonte Brady jedoch, nachdem er zuvor erstmals seit 2002 wieder drei Spiele in Serie verloren hatte. „Wir haben diesen Sieg dringend gebraucht - und jetzt haben wird ihn“, ergänzte Brady nach dem vierten Erfolg im neunten Saisonspiel.

Brady trifft mit den Buccaneers am Sonntag beim ersten NFL-Spiel auf deutschem Boden in der Münchner Allianz Arena auf die Seattle Seahawks.

NBA: Nächste Pleite für die Lakers

Ohne Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder strauchelt NBA-Rekordmeister weiterhin und hat auch das Heimspiel gegen die starken Cleveland Cavaliers verloren. Das Team um LeBron James und Anthony Davis kassierte am Sonntag (Ortszeit) ein 100:114. Bis zum 80:80 im dritten Viertel war die Partie ausgeglichen, dann zogen die Gäste um den starken Donovan Mitchell durch zu viele Lakers-Fehler davon. Mitchell verbuchte 33 Punkte, James war bei den Lakers mit 27 Zählern am erfolgreichsten.

Schröder hat von den ersten neun Saisonspielen alle verpasst, weil er sich in der Vorbereitung einen Bänderriss im Daumen zugezogen hatte. Er sollte am Montag untersucht werden und könnte im Laufe der Woche sein Debüt geben seit der Rückkehr zu den Lakers, für die er schon in der Saison 2020/2021 gespielt hatte. Die Lakers haben bislang nur zwei Spiele in der NBA gewonnen. Die Cavaliers dagegen verbuchten nach der Niederlage zum Saisonstart ihren bereits achten Sieg in Serie. Nur die noch ungeschlagenen Milwaukee Bucks sind derzeit noch erfolgreicher.

NHL: Seider führt Detroit zum Sieg

Eishockey-Ausnahmetalent Moritz Seider hat zum dritten Sieg in Serie seiner Detroit Red Wings in der nordamerikanischen Profiliga NHL entscheidend beigetragen. Der 21-Jährige bereitete beim 3:2 nach Verlängerung gegen die New York Rangers den Treffer von Matt Luff zum zwischenzeitlichen 1:2 ein. Auch beim Siegtreffer von Dominik Kubalik in der Verlängerung war Seider der Vorlagengeber.

Der frühere Mannheimer hat damit in zwölf Spielen fünf Assists geliefert. In der vergangenen Saison war Seider als erster Deutscher mit der Calder Trophy für den besten NHL-Rookie ausgezeichnet worden. Die Red Wings stehen mit sieben Siegen nach wie vor auf Platz zwei der Atlantic Division.

