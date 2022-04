US-Sport kompakt : Celtics untermauern Titelambitionen in der NBA

Stark in Boston: Daniel Theis. Foto: dpa/Nam Y. Huh

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Basketball: Celtics untermauern Titel-Ambitionen

Die Boston Celtics haben ihren Anspruch auf Rang zwei der Eastern Conference der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA untermauert. Das Team des deutschen Centers Daniel Theis gewann im Rennen um eine möglichst gute Play-off-Platzierung 117:94 bei den Chicago Bulls. Theis zeigte mit 15 Punkten und sechs Rebounds eine ansprechende Leistung.

Foto: AP/Kathy Willens Infos Die dramatischsten Super Bowls der Geschichte

Das Team des Rekordmeisters hat damit einen Sieg mehr eingefahren als Titelverteidiger Milwaukee Bucks und die Philadelphia 76ers. Ähnlich eng geht es im Westen zu zwischen den erneut erfolgreichen Dallas Mavericks und den aktuell noch vorne liegenden Golden State Warriors im Kampf um Platz drei. Die Mavs schafften ohne Nationalspieler Maxi Kleber einen souveränen 131:113-Erfolg bei den Detroit Pistons. Damit erreichte Dallas erst zum zweiten Mal seit dem mit Dirk Nowitzki gewonnenen NBA-Titel 2011 die Marke von 50 Siegen.

Während die Celtics und Dallas bereits fest für die Meisterrunde qualifiziert sind, werden die Los Angeles Clippers mit Isaiah Hartenstein den Umweg der Qualifikationsrunde gehen müssen. Doch das Team scheint gerüstet und fuhr einen 113:109-Erfolg gegen Ligaprimus Phoenix Suns ein. Hartenstein steuerte zehn Punkte, sieben Rebounds und fünf Assists bei.

Eishockey: Seider und Co. wieder in der Spur

28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten

Die deutschen NHL-Profis Moritz Seider und Thomas Greiss haben einen weiteren Sieg in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga gefeiert. Mit den Detroit Red Wings setzte sich das deutsche Duo 3:1 bei den Winnipeg Jets durch. Es war der zweite Erfolg für Detroit nach einer Niederlagenserie von sechs Spielen zuvor. Torhüter Greiss parierte 27 von 28 Schüssen, Jungstar Seider stand rund 23 Minuten auf dem Eis.

(RP/SID/dpa)