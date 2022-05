US-Sport kompakt : Boston Celtics und Theis kassieren Heimniederlage

Daniel Theis. Foto: AFP/ELSA

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Basketball: Theis und Celtics verlieren Heimspiel gegen Miami

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis und die Boston Celtics sind in den Conference Finals der nordamerikanischen Profiliga NBA mit 1:2 in Rückstand geraten. Im heimischem TD Garden unterlag der Rekordmeister von der Ostküste den Miami Heat 103:109. Vier Siege sind in der Best-of-seven-Serie zum Einzug in die NBA-Finals notwendig.

Center Theis stand in der Startformation, kam in zehn Minuten Spielzeit aber nur auf einen Punkt und drei Rebounds. Unter seinen Möglichkeiten blieb auch der zuletzt herausragende Jayson Tatum mit nur zehn Punkten, da reichten auch die 40 Zähler von Jaylen Brown nicht zur Führung.

Bei den Gästen, die in der kompletten zweiten Halbzeit auf Jimmy Butler (Knieverletzung) verzichten mussten, überzeugte Center Bam Adebayo mit 31 Punkten und zehn Rebounds. Spiel vier der Serie findet in der Nacht zu Dienstag erneut in Boston statt.

Im zweiten Play-off-Halbfinale zwischen den Dallas Mavericks, Team des deutschen Nationalspielers Maxi Kleber, und den Golden State Warriors steht es 0:2.

Eishockey: Colorado übernimmt ohne Sturm die Führung

Die Colorado Avalanche sind ohne den deutschen Eishockey-Profi Nico Sturm im Play-off-Viertelfinale der nordamerikanischen Profiliga NHL erneut in Führung gegangen. Colorado gewann Spiel drei bei den St. Louis Blues mit 5:2, damit steht es in der Best-of-seven-Serie nun 2:1. Sturm stand nicht im Kader der Avalanche.

St. Louis hatte die Serie in der Nacht auf Freitag zwischenzeitlich ausgeglichen. Das vierte Spiel findet in der Nacht zum Dienstag statt.

Bereits in der Nacht auf Montag sind Superstar Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers im Einsatz. In der Serie gegen die Calgary Flames steht es aktuell 1:1.

(RP/SID/dpa)