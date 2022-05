US-Sport kompakt : Ausgleich für Celtics – Theis ohne Glück

Basketball: Boston Celtics gleichen aus - Warriors nach Sieg vor dem Matchbal

Die Boston Celtics haben durch einen 116:108 (47:48)-Sieg gegen die Milwaukee Bucks in den NBA-Playoffs erneut ausgeglichen. Das Team aus dem Osten der USA setzte sich am Dienstag dank eines starken Schlussviertels (43:28) durch; in der Serie steht es damit 2:2. Al Horford war mit 30 Punkten erneut bester Werfer der Celtics, der deutsche Basketball-Profi Daniel Theis traf hingegen mit keinem seiner fünf Würfe. An diesem Mittwoch können die Celtics in heimischer Halle erstmals in Führung gehen.

Die Golden State Warriors haben sich den Matchball erspielt. Sie gewannen 101:98 (38:41) gegen die Memphis Grizzlies, die ohne ihren Star Ja Morant antreten mussten, und führen in der Best-of-seven-

Serie mit 3:1. In Abwesenheit von Trainer Steve Kerr, der positiv auf das Corona-Virus getestet wurde, trafen sie in der ersten drei Vierteln kaum. Angeführt von Stephen Curry, der 18 seiner 32 Punkte im letzten Abschnitt erzielte, drehten sie einen Rückstand von sieben Zählern noch in einen Sieg. Mit einem weiteren Erfolg können die Warriors am Mittwoch in Memphis in das Conference Finale einziehen.

Baseball: MLB kehr t nach London zurück

Die Major League Baseball kehrt nach London zurück. Im Zuge der Internationalisierung werde die nordamerikanische Profiliga wieder Spiele ihrer Regular Season in der britischen Weltmetropole austragen, teilten die MLB und Londons Bürgermeister Sadiq Khan mit.

Geplant sind Spiele 2023, 2024 und 2026. Vor drei Jahren hatten zwei Spiele der Boston Red Sox gegen die New York Yankees jeweils 60.000 Fans im London Stadium begeistert. Auch die National Football League (NFL) trägt regelmäßig Spiele in London aus.

Eishockey: Sturm mit Avalanche per Sweep im NHL-Viertelfinale

Nico Sturm hat mit der Colorado Avalanche in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL per Sweep das Viertelfinale erreicht. Der deutsche Center und sein Team schalteten die Nashville Predators in der Best-of-seven-Serie mit 4:0 aus, sie gewannen das vierte Spiel in der acht zum Dienstag 5:3. Sturm blieb dabei ohne Scorerpunkt.

Nächster Gegner der Avalanche wird Minnesota Wild oder das Team der St. Louis Blues, in der Serie steht es 2:2. Die Calgary Flames glichen mit einem 4:1 gegen die Dallas Stars zum 2:2 aus, ebenso die Florida Panthers mit einem 3:2 bei den Washington Capitals. Die Pittsburgh Penguins besiegten die New York Rangers 7:2 und gingen damit 3:1 in Führung.

