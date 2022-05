US-Sport kompakt : Als dritter Deutscher – Theis mit Celtics in den NBA-Finals

Daniel Theis von den Boston Celtics. Foto: dpa/Nam Y. Huh

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Basketball: Theis im NBA-Finale – Celtics jetzt gegen Golden State

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis kämpft mit den Boston Celtics um den Titel in der NBA. Nach einem 100:96 bei Miami Heat im entscheidenden siebten Spiel der Finalserie der Eastern Conference trifft der Rekordmeister ab Donnerstag auf die Golden State Warriors. Die Celtics stehen zum ersten Mal seit zwölf Jahren in der Finalserie. Den letzten ihrer 17 Titel hatten sie im Jahre 2008 gewonnen.

Theis ist erst der dritte Deutsche im Finale der stärksten Basketball-Liga der Welt. Detlef Schrempf scheiterte 1996 mit den Seattle SuperSonics an den Chicago Bulls (2:4), zehn Jahre später verlor Dirk Nowitzki mit den Dallas Mavericks gegen Miami (2:4) - 2011 holte er mit den Texanern gegen den gleichen Gegner dann den Titel (4:2).

Theis kam beim knappen Sieg in Miami allerdings erneut nicht zum Einsatz. Treffsicherste Spieler der Celtics waren Jayson Tatum mit 26 Punkten sowie Marcus Smart und Jaylen Brown mit jeweils 24 Punkten. Für die Heat brachte es Jimmy Butler auf 36 Zähler.

