US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NFL, NBA und NHL verpasst haben

Franz Wagner. Foto: AP/John Raoux

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Beeindruckende Punkteserie von Franz Wagner gerissen.

Football: Dak Prescott bricht Touchdown-Rekord der Dallas Cowboys

Quarterback Dak Prescott von den Dallas Cowboys hat mit 37 Touchdown-Pässen in einer Saison eine neue Franchise-Bestmarke in der National Football League aufgestellt. Mit seinem fünften Touchdown-Pass beim 51:26-Erfolg bei den Philadelphia Eagles am Samstagabend (Ortszeit) verbesserte Prescott den bisherigen Saison-Bestwert von Tony Romo aus dem Jahr 2007. Die Cowboys standen bereits vor der Partie als Sieger ihrer Division NFC East fest und haben in den Play-offs in der kommenden Woche ein Heimspiel gegen das beste sogenannte Wild-Card-Team. Die Eagles sind ebenfalls für die Play-offs qualifiziert.

Football: Mahomes führt Chiefs zum Sieg - Hoffen auf Platz eins

Star-Quarterback Patrick Mahomes hat die Kansas City Chiefs am letzten Spieltag der regulären Saison in der US-Football-Profiliga NFL zurück in die Erfolgsspur geführt. Der Super-Bowl-Champion von 2019 siegte mit 28:24 bei den Denver Broncos und darf sich Hoffnungen machen, als topgesetzter Klub der AFC in die Play-offs zu gehen. Dafür müssen die Chiefs am Sonntag auf eine Niederlage der Tennessee Titans bei den Houston Texans hoffen.

Mahomes warf zwei Touchdownpässe und brachte insgesamt 27 seiner 44 Pässe an seine Receiver für 269 Yards Raumgewinn. Im neunten Spiel seiner Karriere gegen die Broncos war es der neunte Sieg für Mahomes. Die Chiefs sind nun seit 13 Spielen in Serie gegen Denver ungeschlagen - Franchise-Rekord.

Am vergangenen Wochenende hatten die Chiefs bei der 31:34-Niederlage bei den Cincinnati Bengals einen Rückschlag im Kampf um den ersten Platz der AFC erlitten und müssen deswegen auf Schützenhilfe hoffen. Die Play-offs beginnen mit dem "Wild-Card-Weekend" am kommenden Wochenende.

Basketball: Wagner-Serie reißt bei erneuter Orlando-Niederlage

Die beeindruckende Punkteserie von Basketball-Shootingstar Franz Wagner in der nordamerikanischen Profiliga NBA ist gerissen. Der 20-Jährige kam bei der 92:97-Niederlage der Orlando Magic im Kellerduell bei den Detroit Pistons nach 20 Spielen in Serie zum ersten Mal wieder auf weniger als eine zweistellige Punkteausbeute.

Der Rookie des Monats Dezember in der Eastern Conference kam auf neun Zähler. Für Schlusslicht Orlando war es bereits die 33. Pleite im 40. Spiel.

Einen Sieg feierte Nationalspieler Dennis Schröder mit den Boston Celtics. Angeführt vom überragenden Jaylen Brown bezwang der Rekordmeister die New York Knicks mit 99:75. Brown legte mit 22 Punkten, elf Rebounds und elf Assists das erste Triple-Double seiner Karriere auf, Schröder kam auf sechs Punkte. Die mageren 75 Punkte bedeuteten einen Saison-Tiefstwert für die Knicks.

Ohne den weiterhin am Knöchel verletzten Isaiah Hartenstein kassierten die Los Angeles Clippers die dritte Niederlage in Folge. Die Clippers unterlagen den Memphis Grizzlies mit 108:123.

Basketball: Thompson vor NBA-Comeback nach zweieinhalb Jahren Verletzungspause

Nach mehr als zweieinhalb Jahren Verletzungspause steht Klay Thompson von den Golden State Warriors vor seinem Comeback in der Basketball-Profiliga NBA. „Dub Nation, ich bin zurück“, sagte Thompson in einem kurzen an die Fans gerichteten und von den Warriors veröffentlichten Clip am Samstag (Ortszeit). Die Warriors bestätigten zudem Berichte, nach denen der 31-Jährige am Sonntagabend im Spiel gegen die Cleveland Cavaliers erstmals seit den NBA-Finals 2019 wieder für die Warriors auflaufen soll.

Im sechsten Spiel der Finalserie gegen die Toronto Raptors 2019 hatte sich Thompson einen Kreuzbandriss zugezogen. Die Warriors verloren das Spiel und zugleich die Serie. Danach verpasste Thompson die komplette Saison 2019/20. Kurz vor seinem ersten anberaumten Comeback riss er sich im November 2020 die rechte Achillessehne, weshalb er eine weitere komplette Saison fehlte.

Der fünfmalige Allstar Thompson war bis zu seiner Verletzung kongenialer Mitspieler von Superstar Stephen Curry bei den Warriors. Zusammen erreichten sie zwischen 2015 und 2019 fünf Mal in Serie die Finals und gewannen dabei drei Meisterschaften.

Eishockey: Sturms Wild gewinnen trotz Torhüter-Rekord im Penaltyschießen

Die Minnesota Wild mit dem deutschen Eishockey-Profi Nico Sturm haben in der nordamerikanischen NHL einen weiteren Sieg eingefahren. Die Wild gewannen am Samstagabend (Ortszeit) gegen die Washington Capitals nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 nach Penaltyschießen. Den Ausgleich in der regulären Spielzeit erzielte Mats Zuccarello erst 35 Sekunden vor Schluss.

Es war zugleich der erste Gegentreffer für Washingtons Torhüter Zach Fucale in der NHL nach 138 Minuten. Er stellte damit einen Rekord auf - so lange hielt noch kein Schlussmann zu Beginn seiner Karriere in der besten Eishockey-Liga der Welt sein Tor sauber. Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für die Wild hatten sich die Capitals selbst ins leere Tor gelegt, als Fucale für einen Extra-Angreifer bei einer angezeigten Strafe gegen die Wild sein Tor verlassen hatte. Nico Sturm blieb ohne Torbeteiligung.

Nichts zu holen gab es für Moritz Seider und die Detroit Red Wings beim 0:4 bei den Los Angeles Kings. Torhüter Thomas Greiss kam für Detroit nicht zum Einsatz.

Derweil hat die NHL zwei weitere Partien von Tim Stützles Ottawa Senators wegen der aktuell geltenden Zuschauer-Restriktionen in Kanada verschoben. Damit konnten in dieser Saison bereits mehr als 100 Spiele wegen der Corona-Pandemie nicht wie geplant gespielt werden. Die Senators haben seit dem 18. Dezember eine einzige Partie absolviert, während zehn Partien abgesagt wurden.

