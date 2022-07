US-Sport kompakt : Basketballerin Sabally spielt in WNBA stark auf

Satou Sabally. Foto: dpa/Maximilian Haupt

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Basketball: Saballys starker Auftritt im zweiten Spiel nach ihrer Verletzungspause

Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally hat mit einer guten Leistung zum Ende der Niederlagen-Serie ihrer Dallas Wings in der WNBA beigetragen. Die Mannschaft aus Texas holte am Dienstagabend (Ortszeit) ein 82:71 gegen die Connecticut Sun, zu dem Sabally 14 Punkte, drei Rebounds und zwei Vorlagen beisteuerte. Es war ihr erst zweites Spiel nach wochenlanger Verletzungspause. „Satou hat mit Geduld gespielt“, lobte Trainerin Vickie Johnson. Zuvor hatte Dallas drei Partien in Serie verloren.

Foto: AP/Kathy Willens

Eishockey: Premiere in der NHL – Erster Schwarzer als General Manager vorgestellt

In der NHL ist zum ersten Mal ein Schwarzer als General Manager eines Teams aus der besten Eishockey-Liga der Welt verpflichtet worden. Ex-Profi Mike Grier übernimmt die Rolle bei den San José Sharks, die ihn am Dienstag als Nachfolger für Doug Wilson präsentierten. „Das bedeutet mir viel“, sagte Grier bei seiner Vorstellung. „Das ist nichts, was ich auf die leichte Schulter nehme. Ich bin mir im Klaren darüber, dass es eine Verantwortung gibt, die damit einhergeht. Aber ich bin bereit dafür.“ Grier ist der Bruder von Chris Grier, der in der National Football League General Manager der Miami Dolphins ist.

(RP/SID/dpa)