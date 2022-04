US-Sport kompakt : Basketball-Star muss hohe Geldstrafe zahlen

Miles Bridges. Foto: AFP/Todd Kirkland

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Basketball: Bridges muss für Wurf mit Mundschutz 50.000 US-Dollar zahlen

Miles Bridges von den Charlotte Hornets muss für seinen Wutausbruch nach dem Verpassen der NBA-Play-offs 50.000 US-Dollar Strafe zahlen. Das teilte die nordamerikanische Basketball-Profiliga am Donnerstagabend (Ortszeit) mit. Das ist die höchste individuelle Strafe, die die NBA in dieser Saison gegen einen Spieler für ein Vergehen ausgesprochen hat.

Foto: AP/Kathy Willens Infos Die dramatischsten Super Bowls der Geschichte

Bridges hatte bei der 103:132-Niederlage bei den Atlanta Hawks am Mittwoch frustriert seinen Mundschutz in Richtung Zuschauer geworfen und damit eine junge Frau getroffen. Der 24 Jahre alte Power Forward war wegen zweier technischer Fouls des Feldes verwiesen worden. Bridges hatte seine Aktionen nach dem Spiel als „nicht akzeptabel“ bezeichnet und gebeten, dass ihn jemand „mit der jungen Dame in Kontakt“ bringt.Wegen mehrerer Vergehen kommt Patrick Beverley von den Minnesota Timberwolves in dieser Woche auf eine noch höhere Strafe. Der 33 Jahre alte Guard muss wegen „unangemessener Äußerungen“, einschließlich der „ungeheuerlichen Verwendung von Obszönitäten“, nach dem Play-off-Einzug der Timberwolves am Dienstag gegen sein ehemaliges Team, die Los Angeles Clippers, 30.000 US-Dollar zahlen. Wegen ungebührlichen Verhaltens gegen einen Schiedsrichter beim letzten regulären Saisonspiel gegen die Chicago Bulls hatte Beverley erst zwei Tage zuvor bereits eine Strafe von 25.000 US-Dollar erhalten.

Eishockey: Draisaitl mit Hattrick bei Oilers-Sieg

Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers zu einem wichtigen Sieg im Kampf um die Play-offs in der nordamerikanischen Profiliga NHL geführt. Der deutsche Eishockey-Star traf am Donnerstagabend (Ortszeit) beim 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) bei den Nashville Predators dreifach.

28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten

„Ich glaube, manchmal hat man einfach ein Team, gegen das es etwas besser zu funktionieren scheint als gegen andere“, sagte Draisaitl nach seinem zweiten Hattrick der Saison und dem sechsten seiner NHL-Karriere. Mit nun 54 Saisontreffern schloss er in der Torjägerliste wieder etwas zu Auston Matthews von den Toronto Maple Leafs (58 Tore) auf, der beim 7:3 gegen die Washington Capitals ausnahmsweise leer ausging.

Überhaupt war es ein durchweg erfolgreicher Abend für die deutschen NHL-Profis. Der formstarke Tim Stützle erzielte beim 3:2 seiner Ottawa Senators bei den Boston Bruins den Siegtreffer und bereitete die anderen beiden Treffer vor. Für den 20-Jährigen war es das zweite Drei-Punkte-Spiel in Serie und das siebte in Folge mit mindestens einer Torbeteiligung. Moritz Seider schoss die Detroit Red Wings beim 3:0 bei den Carolina Hurricanes mit seinem sechsten Saisontreffer in Führung. Und auch Nico Sturm (3:1 mit den Colorado Avalanche gegen die New Jersey Devils) und Lukas Reichel (5:4 nach Penaltyschießen mit den Chicago Blackhawks gegen die San Jose Sharks) fuhren Siege ein.

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Basetball: NBA-Profi Theis plant fest mit Teilnahme an Heim-EM

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis geht fest von einem Einsatz bei der Heim-EM in Köln und Berlin aus. Dies sagte der 30 Jahre alte NBA-Profi von den Boston Celtics dem Online-Portal Spox. „Stand jetzt: Ja! Ich habe große Lust auf die Heim-EM. Wenn alle dabei sind, haben wir ein sehr, sehr gutes Team. Ich hoffe, dass ich jetzt eine lange Postseason vor mir habe, aber es sollte genug Zeit sein, um sich danach zu erholen und sich auf das Turnier vorzubereiten“, sagte Theis. Das Turnier findet vom 1. bis 18. September statt.

Foto: AFP/VALERIE MACON Infos Alle Super-Bowl-Sieger seit 1967

Mit Bundestrainer Gordon Herbert habe er sich erst neulich in San Francisco getroffen. „Das war ein sehr gutes Gespräch, ich kannte ihn ja auch noch von früher aus Frankfurt. Wir hoffen, dass wir alle Jungs an Bord haben und dann bei der EM etwas erreichen“, sagte Theis. In den Playoffs treffen seine Celtics auf die Brooklyn Nets um die beiden Starspieler Kevin Durant und Kyrie Irving. „Wir glauben an uns und es ist egal, gegen wen wir spielen. Wir müssen niemandem aus dem Weg gehen“, sagte Theis selbstbewusst.

Football: Versteigerung von Bradys letztem Touchdown-Ball für nichtig erklärt

Der Rücktritt vom Rücktritt von Football-Superstar Tom Brady hat auch Auswirkungen auf vermeintlich historische Sammlerstücke. So wurde der Verkauf des Footballs, der beim bislang letzten Touchdown des Quarterbacks geworfen wurde, nun für nichtig erklärt. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend mit Verweis auf das zuständige Auktionshaus Lelands.

Der Ball aus dem bislang letzten Spiel Bradys, dem Play-off-Aus seiner Tampa Bay Buccaneers im Januar gegen den späteren Super-Bowl-Sieger Los Angeles Rams (27:30), hatte einen Preis von mehr als 500 000 US-Dollar erzielt. Brady hatte nach der Niederlage seinen Rücktritt bekannt gegeben, doch 40 Tage später kündigte der mittlerweile 44-Jährige an, für eine Saison zu den Buccaneers zurückzukehren. Im gegenseitigen Einvernehmen zwischen Käufer, Einsender und Auktionshaus sei deshalb kein Geld gezahlt worden, also wurde die Vereinbarung annulliert, schreibt nun das US-Sport-Portal ESPN.

Mike Heffner von Lelands sagte demnach, der Ball solle weiterhin verkauft werden, es gebe auch mehrere potenzielle Käufer. „Es ist immer noch ein unglaubliches Stück Geschichte. Jeder Touchdown-Ball von Brady ist es.“ Zudem sagte Heffner: „Brady, seien wir ehrlich, ist heutzutage irgendwie unberechenbar. Bis er im September seinen ersten Touchdown-Pass wirft, ist dieser Ball immer noch der Rekord.“

Basketball: Curry kündigt Comeback an

Pünktlich zum Beginn der NBA-Play-offs steht Superstar Stephen Curry vor seinem Comeback. Der Point Guard der Golden State Warriors ist „sehr optimistisch“ und kündigte nach seiner Verletzung am linken Fuß eine Rückkehr für den Auftakt der Meisterrunde am Sonntag gegen die Denver Nuggets an.

„Das Ziel war immer, für das erste Spiel bereit zu sein, das ist es immer noch“, sagte Curry, der seit fast einem Monat nicht mehr gespielt hat, in einem Podcast seines Teamkollegen Draymond Green. Die Warriors, NBA-Champion der Jahre 2015, 2017 und 2018, hatten zuletzt zweimal die Play-offs verpasst.

„Ich bin sehr aufgeregt, weil ich weiß, wie sehr ich diese Atmosphäre mag. Ich möchte nichts verpassen“, sagte der 34 Jahre alte Curry. Die Warriors beendeten die reguläre Saison auf dem dritten Platz der Western Conference hinter den Phoenix Suns und den Memphis Grizzlies.

(RP/SID/dpa)