US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NBA, NFL und NHL verpasst haben

Detroits Amon-Ra St. Brown erzielt einen Touchdown. . Foto: dpa/Lon Horwedel

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Amon-Ra St. Brown schreibt NFL-Geschichte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Football: Amon-Ra St. Brown schreibt NFL-Geschichte

Amon-Ra St. Brown (22) hat als erster Footballprofi mit deutschem Pass zwei Touchdowns in der US-Profiliga NFL erzielt und Geschichte geschrieben. Beim überraschenden 30:12 seiner Detroit Lions gegen die Arizona Cardinals sorgte der Wide Receiver nach einem Lauf über 37 Yards in die Endzone für das zwischenzeitliche 9:0. Die Lions können die Play-offs trotz des Erfolges nicht mehr erreichen.

Die Green Bay Packers hingegen haben die K.o.-Runde als Gewinner der NFC North sicher. Quarterback-Star Aaron Rodgers stellte mit seinem 442. Touchdown beim am Ende unnötig knappen 31:30 bei den Baltimore Ravens den Franchise-Rekord von Brett Favre ein. Tom Brady kassierte mit den Tampa Buccaneers beim 0:9 gegen die New Orleans Saints seine erste Zu-Null-Niederlage seit 15 Jahren.

Vor zwei Wochen hatte der Deutsch-Amerikaner St. Brown im Spiel gegen die Minnesota Vikings den ersten Touchdown verbucht. Mit Ablauf der Uhr fing St. Brown einen Pass von Quarterback Jared Goff, Detroit gewann 29:27 und feierte den ersten Saisonsieg.

St. Brown war als viertem Spieler mit deutschem Pass ein Touchdown gelungen. Zuvor hatten sein älterer Bruder Equanimeous (Green Bay Packers/Dezember 2020), Jakob Johnson (New England Patriots/September 2020) und der frühere NFL-Profi Markus Kuhn (Dezember 2014) das Kunststück vollbracht. Kuhn trug beim Lauf in die Endzone das Trikot der New York Giants. Die St.-Brown-Brüder haben einen amerikanischen Vater und eine deutsche Mutter.

Basketball: Starker Kleber verliert mit Dallas gegen Minnesota

An einem von Corona-Absagen beeinflussten Spieltag in der NBA haben die Dallas Mavericks gegen die Minnesota Timberwolves verloren. Das 105:111 am Sonntagabend war die sechste Niederlage in den vergangenen zehn Partien. Das Team musst erneut auf seinen verletzten Star Luka Doncic verzichten. Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber kam in mehr als einer halben Stunde Spielzeit auf starke 14 Rebounds und sechs Punkte.

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Gut für die Ambitionen auf eine direkte Playoff-Qualifikation der Texaner war die Niederlage der Los Angeles Lakers gegen die Chicago Bulls. Beim 110:115 musste der Rekordmeister auf Trainer Frank Vogel verzichten, der wegen des Corona-Protokolls der Liga aussetzen muss. Insgesamt sechs Lakers-Profis stehen derzeit auf der Corona-Liste der NBA. Andere Teams sind noch stärker betroffen und die Liga sagte kurzfristig drei für Sonntag angesetzte Partien ab, darunter das Heimspiel der Brooklyn Nets gegen die Denver Nuggets. Auch zwei weitere Spiele vor Weihnachten sind jetzt schon abgesagt, insgesamt sind in der NBA damit sieben Saisonspiele von durch Corona verursachte Absagen betroffen.

An der Spitze der Liga holten die Phoenix Suns beim 137:106 gegen die Charlotte Hornets den 24. Saisonsieg und liegen damit knapp vor den Golden State Warriors. Nach sieben Spielen Verletzungspause konnte Devin Booker wieder auflaufen für die Suns und kam auf 16 Punkte.

Eishockey: 13 weitere NHL-Spiele abgesagt - Olympia-Entscheidung fällt demnächst

Die NHL hat wegen der Corona-Pandemie 13 weitere Partien vor Weihnachten verschoben und für die kommenden Tage eine Entscheidung zur Olympia-Teilnahme der Eishockey-Profis angekündigt. Alle Partien, die grenzüberschreitende Reisen der Teams zwischen den USA und Kanada nötig machen, werden neu angesetzt. Das teilte die National Hockey League am Sonntag mit. Davon betroffen sind drei Partien der Edmonton Oilers um Leon Draisaitl und zwei Begegnungen der Ottawa Senators mit Tim Stützle. Dazu kommt die Partie der Detroit Red Wings mit Moritz Seider gegen die Minnesota Wild um Nico Sturm. Die Red Wings dürfen ihr Trainingsgelände zudem bis auf Weiteres nicht nutzen.

Mit den bereits zuvor abgesagten Partien steigt die Zahl der betroffenen Spiele bis Weihnachten auf 40. Nur zwei davon sind zwischenzeitlich nachgeholt worden. Deswegen und wegen der Unsicherheit infolge der sich ausbreitenden Omikron-Variante des Coronavirus sei man in Debatten dazu, ob die NHL-Profis an den Olympischen Winterspielen in Peking im Februar teilnehmen werden, teilte die NHL zusammen mit der Spielergewerkschaft mit.

(kron/old/ako/dör/SID/dpa)