US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NBA, NFL und NHL verpasst haben

Amon-Ra St. Brown. Foto: dpa/Maximilian Haupt

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Eine besonderes Auszeichnung für ein deutsches Talent.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eishockey: Peterka verliert mit Buffalo in der NHL - Seattle ohne Grubauer

John-Jason Peterka wartet auch nach seinem zweiten NHL-Einsatz weiter auf einen Sieg in der nordamerikanischen Eishockey-Liga. Der 19-Jährige verlor am Donnerstag (Ortszeit) mit den Buffalo Sabres mit 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) bei den New York Islanders. Peterka, der aufgrund einiger Corona-Ausfälle ins Team geholt wurde, gab zwei Schüsse ab und stand etwas mehr als 16 Minuten auf dem Eis. Zuvor hatte der Stürmer für die Rochester Americans in Buffalos Farmteam gespielt. Die Sabres belegen den sechsten Platz in der Atlantic-Division.

Torhüter Philipp Grubauer kam im ersten Spiel der Seattle Kraken nach der Corona-Zwangspause der Liga nicht zum Einsatz. Das Schlusslicht der Pacific-Division unterlag mit 4:6 (1:1, 1:2, 2:3) den Calgary Flames. Grubauer ließ seinem Teamkollegen Chris Driedger den Vortritt.

Meister Tampa Bay Lightning unterlag mit 3:9 (1:3, 1:3, 1:3) deutlich bei den Florida Panthers. Bei den Gastgebern überzeugte Jonathan Huberdeau mit einem Tor und vier Vorlagen.

American Football: Amon-Ra St. Brown als Rookie des Monats in der NFL ausgezeichnet

Der deutsche Football-Profi Amon-Ra St. Brown von den Detroit Lions ist als Offensive Rookie des Monats in der nordamerikanischen NFL ausgezeichnet worden. Das teilte die Liga am Donnerstag (Ortszeit) mit. Seine drei Touchdowns erzielte der Passempfänger mit deutscher Mutter und amerikanischem Vater allesamt im Dezember. „Mein Ziel ist es, jede Woche so beständig wie möglich zu sein. Da spielt es keine Rolle, gegen wen wir spielen“, sagte St. Brown. Er ist erst der fünfte Lions-Spieler, der diese Auszeichnung erhält. Detroit kann als Schlusslicht der NFC-North-Division die Playoffs aber nicht mehr erreichen. In der Defensive wurde Micah Parson von den Dallas Cowboys geehrt.

Basketball: 39 Punkte der Wagner-Brüder reichen nicht - Orlando unterliegt den Bucks

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Insgesamt 39 Punkte der Wagner-Brüder Franz und Moritz reichten nicht aus, um Orlando Magic in der NBA zum Sieg gegen die Milwaukee Bucks zu verhelfen. Am Ende setzten sich die Bucks, angeführt von ihrem Superstar Giannis Antetokounmpo, mit 136:118 durch und verbuchten damit ihren fünften Sieg in Folge. Antetokounmpo stand 31 Minuten auf dem Parkett und kam dabei auf 33 Punkte, 12 Rebounds und fünf Assists.

Trotz der Niederlage bestätigten die Wagner-Brüder ihre aktuelle Topform. Franz Wagner stand erneut in der Startformation und erzielte 20 Punkte und drei Rebounds. Moritz Wagner verbuchte mi19 Punkten und ebenfalls drei Rebounds einen persönlichen Saisonbestwert.

Derweil wurde die Partie zwischen den Golden State Warriors und den Denver Nuggets kurzfristig verschoben. Denver konnte wegen Verletzungsproblemen und COVID-Protokoll nicht die notwenigen acht Spieler aufbieten. Es war die insgesamt elfte Spielabsage in der laufenden Saison.

(kron/old/ako/dör/SID/dpa)