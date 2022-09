US-Sport kompakt : St. Brown mit neuem Klubrekord für Detroit

Amon-Ra St. Brown. Foto: dpa/Lon Horwedel

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

NFL: St. Brown stellt Klubrekord ein

Footballer Amon-Ra St. Brown hat in der US-Profiliga NFL erneut für die Detroit Lions geglänzt und einen Uralt-Klubrekord eingestellt. Dem Deutsch-Amerikaner gelang saisonübergreifend im sechsten aufeinanderfolgenden Spiel ein Touchdown, St. Brown zog mit Leon Hart (1951) und Herman Moore (1994) gleich. Nächste Woche winkt dem Wide Receiver die alleinige Spitzenposition.

Foto: dpa/- 11 Bilder Das sind die Deutschen in der NFL

St. Brown sorgte beim 36:27 gegen die Washington Commanders für zwei Touchdowns. Mit einem 13-Yards-Catch stellte der Passfänger im ersten Viertel das 11:0 her, in der Schlussphase fing der 22-Jährige einen Ball aus elf Yards zum 35:21. In der vergangenen Saison waren St. Brown als Rookie schon einmal zwei Touchdowns in einem Spiel gelungen.

Die Lions feierten nach der Auftaktniederlage gegen die Philadelphia Eagles (35:38) ihren ersten Sieg in der neuen Spielzeit. Nach einer 22:0-Führung mussten die Gastgeber noch einmal zittern.

NFL: Saison-Aus nach Knöchelbruch für 49ers-Quarterback Lance

28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten

Quarterback Trey Lance hat sich den Knöchel gebrochen und wird den San Francisco 49ers für den Rest der Saison fehlen. Das sagte Trainer Kyle Shanahan am Sonntag (Ortszeit) nach dem 27:7 gegen die Seattle Seahawks. Jimmy Garopplo, der seinen Stammplatz im Sommer verloren hatte und nur noch die Nummer zwei war, ersetzte Lance gegen Seattle und wird nun wieder der Stamm-Quarterback für San Francisco. Lance hatte sich schon beim zweiten Angriff verletzt.

NFL: Raiders verlieren in NFL trotz 20:0-Halbzeitführung

Die Las Vegas Raiders um den Stuttgarter Football-Profi Jakob Johnson haben in der NFL einen sicher geglaubten Sieg in einer wilden Partie noch aus der Hand gegeben. Trotz einer 20:0-Halbzeitführung verloren die Raiders am Sonntag (Ortszeit) nach Verlängerung noch 23:29 gegen die Arizona Cardinals. Nie zuvor hatten die Raiders nach Angaben der US-Nachrichtenagentur AP eine 20-Punkte-Führung in der National Football League noch hergegeben. Erst mit dem letzten Spielzug glichen die Cardinals aus und erzwangen die Verlängerung. Ein fallengelassener Ball sorgte da dann für die Entscheidung, als die Cardinals ihn in die Endzone trugen.

(RP/SID/dpa)