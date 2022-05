US-Sport kompakt : 8:2 bei den Kings – Draisaitl feiert mit Oilers nächste Gala

Leon Draisaitl (li.) im Spiel gegen die LA Kings. Foto: AFP/Harry How

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Eishockey: Draisaitls Oilers gehen gegen die LA Kings in den Play-offs in Führung

Die Edmonton Oilers mit dem deutschen Eishockey-Star Leon Draisaitl sind in der Play-off-Serie der nordamerikanischen Profiliga NHL gegen die Los Angeles Kings mit 2:1 in Führung gegangen. Die Oilers gewannen am Freitagabend (Ortszeit) Spiel drei der best-of-seven-Serie auswärts klar mit 8:2 (2:0, 3:2, 3:0).

Foto: AP/Kathy Willens Infos Die dramatischsten Super Bowls der Geschichte

Draisaitl erzielte wie bereits in Spiel zwei den Treffer zum 1:0 und legte später noch ein Tor vor. Evander Kane gelang zudem ein Hattrick, Ryan Nugent-Hopkins ein Doppelpack. Torhüter Mike Smith, der in Spiel eins noch entscheidend gepatzt hatte, zeigte mit 44 Paraden eine starke Leistung gegen die Kings, bei denen der ehemalige Bundestrainer Marco Sturm als Assistenztrainer fungiert.

Auch die Toronto Maple Leafs (5:2 bei Titelverteidiger Tampa Bay Lightning) und die Minnesota Wild (5:1 bei den St. Louis Blues) gingen in ihren Serien auswärts mit 2:1 in Führung. Die Boston Bruins verkürzten derweil zu Hause mit einem 4:2-Sieg gegen die Carolina Hurricanes auf 1:2.

Basketball: 14 Punkte, erster Sieg – Kleber verkürzt mit den Mavericks

28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten

14 Punkte, erster Sieg: Nationalspieler Maxi Kleber hat mit den Dallas Mavericks in den NBA-Play-offs einen ganz wichtigen Erfolg errungen. Die Texaner besiegten die Phoenix Suns im dritten Viertelfinalspiel auch dank einer guten Vorstellung von Kleber mit 103:94 und verkürzten nach zwei Niederlagen zum Auftakt auf 1:2. Vier Siege sind nötig für den Einzug in die Conference Finals. Spiel vier der Serie steigt am Sonntagabend.

Kleber zeigte in seinen rund 33 Einsatzminuten eine starke Leistung, versenkte zwei Dreier und kam am Ende auf 14 Punkte. Zudem holte er drei Rebounds und steuerte vier Assists bei. Zu den besten Werfern der Mavs avancierten Jalen Brunson mit 28 Punkten und Luka Doncic mit 26. Bei den Suns, die das beste Team der Hauptrunde gestellt hatten, kam Superstar Chris Paul nur auf 12 Zähler.

Im zweiten Spiel des Abends gewannen die Philadelphia 76ers gegen die Miami Heat mit 99:79 und verkürzten ebenfalls auf 1:2. Seine Rückkehr aufs Parkett feierte dabei der zuletzt wegen einer Gehirnerschütterung und einer Augenhöhlenfraktur fehlende Joel Embiid. Der Starcenter, der mit Maske auflief, kam auf 18 Punkte und 11 Rebounds.

Basketball: WNBA-Saison ohne Griner und Sabally-Schwestern gestartet

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Die 26. Saison der nordamerikanischen Basketball-Liga der Frauen WNBA stand zum Start unter dem Eindruck einer Spielerin, die gar nicht dabei ist. Ohne ihre in Russland inhaftierte Starspielerin Brittney Griner unterlagen die Phoenix Mercury den Las Vegas Aces zum Auftakt am Freitag (Ortszeit) mit 88:106.

Stattdessen ist am Seitenrand aller Spielfelder der Liga ein Logo mit den Initialen BG und Griners Rückennummer 42 zu sehen. Die zweimalige Olympiasiegerin war im Februar wegen des Vorwurfs des Drogenbesitzes am Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Mit Phoenix stand Griner in der vergangenen Saison im Finale um die Meisterschaft, unterlag dort aber den Chicago Sky. Der 31-Jährigen drohen den Angaben zufolge fünf bis zehn Jahre Haft. Griner spielt seit Jahren auch beim russischen Spitzenclub UGMK Jekaterinburg, mit dem sie viermal die Euroleague gewann.

Die WNBA-Saison beginnt auch ohne die deutschen Schwestern Satou und Nyara Sabally. Die 24 Jahre alte Satou Sabally geht in ihre dritte Spielzeit für die Dallas Wings, spielt aktuell aber noch mit Fenerbahce in der Türkei um den Titel. Ihre zwei Jahre jüngere Schwester Nyara, im diesjährigen Draft von den New York Liberty an fünfter Stelle ausgewählt, verpasst die Saison dagegen wegen einer Knieverletzung komplett.

(RP/SID/dpa)