US-Sport kompakt : 49ers traden für NFL-Superstar McCaffrey – Cardinals schlagen Saints

Christian McCaffrey wechselt zu den 49ers. Foto: dpa/Eric Christian Smith

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Football: 49ers traden für Superstar McCaffrey

Die San Francisco 49ers haben sich mit einem spektakulären Neuzugang zu einem echten Titelkandidaten in der NFL gemacht und laut eigenen Angaben Christian McCaffrey geholt. Einzig der Medizincheck stünde noch aus. Der Runningback kommt demnach von den Carolina Panthers im Austausch für Zugriffsrechte bei zukünftigen Drafts. Der 26-Jährige ist der wohl vielfältigste und damit beste Runningback der National Football League und hat seine Stärken nicht nur beim Laufen mit Ball, sondern auch beim Pässe Fangen. Über das Geschäft berichteten am Donnerstag neben ESPN auch die US-Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf anonyme Quellen. Später bestätigten es die 49ers über ihre Social-Media-Accounts.

Foto: dpa/- 11 Bilder Das sind die Deutschen in der NFL

Football: Cardinals gewinnen Duell der Unuzufriedenen

Im Duell zweier unzufriedener NFL-Teams haben die Arizona Cardinals gegen die New Orleans Saints gewonnen. Vor dem 42:34 am Donnerstagabend (Ortszeit) hatten beide Teams aus sechs Spielen nur zwei Siege geholt. Drei Fehlwürfe von Saints-Quarterback Andy Dalton zerstörten alle Hoffnungen der Gäste aus New Orleans, weil die Verteidiger der Cardinals zwei davon sofort zu einem Touchdown verwerteten. Der zuletzt in der Kritik stehende Spielmacher der Cardinals, Kyler Murray, blieb ohne Fehlwurf und hatte einen Touchdown-Pass.

„Die Abwehr hat uns den Rücken freigehalten, zwei Touchdowns, das ist riesig. Wir können viel besser spielen, ich kann viel besser spielen“, sagte Murray.

28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten

DeAndre Hopkins, der nach einer Sperre wegen eines Verstoßes gegen die Doping-Regeln der National Football League erstmals in dieser Saison spielen durfte, kam für die Cardinals auf zehn gefangene Pässe über 103 Yards, blieb aber ohne Touchdown. „Die Energie, die er aufs Spielfeld bringt? Er ist ein spezieller Spieler“, sagte Murray.

Eishockey: Draisaitl mit Scorer-Punkten

Eishockey-Star Leon Draisaitl hat den Edmonton Oilers mit einem Tor und einer Vorlage zum ersehnten zweiten Saisonsieg in der NHL verholfen. Beim 6:4 gegen die Carolina Hurricanes traf der Nationalspieler am Donnerstagabend (Ortszeit) zum zwischenzeitlichen 5:3 und bereitete den fünften Saisontreffer von Connor McDavid zum Schluss vor.

Auch JJ Peterka hatte seinen Anteil am 6:3 der Buffalo Sabres gegen die Calgary Flames. Der 20-Jährige bereitete das Tor zum 2:1 durch Rasmus Dahlin vor und kommt nach seinen ersten vier Saisonspielen als festes Kadermitglied der Sabres schon auf gute vier Scorerpunkte. In der vergangenen Saison hatte er bereits zwei Mal für die Sabres auf dem Eis gestanden, war danach aber wieder in die zweitklassige AHL geschickt worden.

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Tim Stützle blieb beim 5:2 der Ottawa Senators gegen die Washington Capitals ohne Torbeteiligung. Weil auch Nico Sturm mit den San José Sharks den ersten Saisonsieg holte und gegen die New York Rangers 3:2 gewann, gingen alle deutschen NHL-Profis am Donnerstag als Sieger vom Eis.

Basketball: Lakers verlieren auch das Stadtduell

Die Los Angeles Lakers haben im Stadtduell mit den Clippers auch das zweite Saisonspiel der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA verloren. Ohne den verletzten Dennis Schröder (Daumen-OP) unterlag das Team um Superstar LeBron James 97:103.

Beim Comeback von Kawhi Leonard (14 Punkte) nach schwerer Knieverletzung im Juni 2021 holten die Clippers den achten Sieg in Serie gegen die Lakers, die zum Auftakt am Dienstag gegen Titelverteidiger Golden State Warriors verloren hatten (109:123). Topscorer der Begegnung war Lonnie Walker von den Lakers mit 26 Punkten, James steuerte 20 Zähler und zehn Rebounds bei.

Foto: AFP/VALERIE MACON Infos Alle Super-Bowl-Sieger seit 1967

Schröder, der mit der deutschen Nationalmannschaft bei der Heim-EM im September Bronze gewonnen hatte, war nach seinen Stationen bei den Boston Celtics und Houston Rockets wieder zu den Lakers zurückgekehrt. Für den Klub hatte er bereits in der Saison 2020/21 gespielt, fällt nach Problemen am rechten Daumen laut Cheftrainer Darvin Ham jedoch drei bis vier Wochen aus.

In der anderen Partie des Abends setzten sich die Milwaukee Bucks zum Saisonstart bei den Philadelphia 76ers knapp mit 90:88 durch. Superstar Giannis Antetokounmpo verpasste mit 21 Punkten, 18 Rebounds und acht Assists nur knapp ein Triple-Double.

(RP/SID/dpa)