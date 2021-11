Trunkenheit am Steuer : NFL-Profi Ruggs in tödlichen Verkehrsunfall verwickelt

Der Widereceiver Henry Ruggs III soll einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben. Foto: AP/Steve Marcus

Las Vegas Die Las Vegas Raiders aus der National Football League werden durch einen schlimmen Verkehrsunfall erschüttert. Ihr Spieler Henry Ruggs III soll betrunken einen tödlichen Unfall verursacht haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

NFL-Profi Henry Ruggs III von den Las Vegas Raiders ist am Dienstag in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Nach Polizeiangaben kollidierte der offenbar unter Alkoholeinfluss stehende 22-Jährige in Las Vegas mit seinem Chevrolet mit einem Toyota, der nach dem Zusammenstoß in Flammen aufging.

Der Toyota-Fahrer starb noch an der Unfallstelle, Ruggs wurde mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei Eintreffen der Beamten habe der NFL-Profi "Anzeichen von Beeinträchtigung" gezeigt. Ruggs werde "wegen Trunkenheit am Steuer mit Todesfolge angeklagt", teilte die Las Vegas Metro Police Department mit.

Die Raiders bestätigten am Dienstag lediglich, dass Receiver Ruggs, den der Klub 2020 an zwölfter Stelle im ersten Draft ausgewählt hatte, am Unfall beteiligt war: "Wir sind gerade dabei, weitere Informationen zu erhalten und werden uns nicht weiter dazu äußern."

(dör/SID)