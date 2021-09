Spektakulärer Auftakt : Die NFL ist mit einem Knall zurückgekehrt

Tom Brady von den Buccaneers (12) wirft einen Pass. Foto: AP/Scott Audette

Meinung Düsseldorf Mit noch mehr Spielen als sonst und wieder komplett vollen Stadien kehrt die NFL 2021 weitestgehend zum Normalbetrieb zurück. Das Eröffnungsspiel am Donnerstagabend bot sogleich ein echtes Spektakel, das Lust auf mehr macht.

Die NFL ist wieder da! Zum Auftakt in in die neue Saison der US-Amerikanischen Football-Liga lieferten sich der Titelverteidiger Tampa Bay Buccaneers um Superstar Tom Brady und die Dallas Cowboys ein spektakuläres Duell mit einem dramatischen Finale - denn mit nur wenigen Sekunden auf der Uhr verwandelte Tampa Bays Kicker Ryan Succop ein Field Goal zum Sieg.

Nicht einmal zwei Minuten zuvor waren Bradys Mannen in Rückstand geraten. Doch wer den Blick des Rekord-Titelträgers (sieben Super-Bowl-Siege) mit 1:24 Minuten auf der Uhr gesehen hat, der wusste sofort, was folgen würde. Der 44-Jährige dirigierte seine Mannen wie schon unzählige Male in seiner Karriere gekonnt das Feld hinunter und ebnete den Weg für die entscheidenden Punkte.

With 1:24 left, @TomBrady knew. #Kickoff2021 pic.twitter.com/OZgeBTPAWe — NFL (@NFL) September 10, 2021 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Zuvor hatten sich die beiden Teams über vier Viertel einen Kampf mit offenem Visier geliefert, wobei sie sich gar nicht erst mit oft zähem Laufspiel aufhielten, sondern ihr Heil zumeist in (langen) Pässen suchten. Neben Brady hatte auch Dallas’ Quarterback Dak Prescott, der nach einer schweren Knöchelverletzung sein Comeback feierte, einen exzellenten Abend erwischt. Am Ende warfen beide zusammengerechnet für beinahe 800 Yards Raumgewinn.

Den passenden Rahmen dafür schafften die Zuschauer. Mehr als 65.000 Menschen waren im prall gefüllten Ryamond James Stadium in Tampa, denn alle NFL-Teams dürfen ihre Arenen in dieser Saison wieder voll auslasten. Ob das angesichts der Corona-Lage, gerade in Florida, klug ist, darf allerdings bezweifelt werden.

Nichtsdestotrotz kehrt die NFL in dieser Saison wieder weitestgehend zum Normalbetrieb zurück. Innerhalb der 32 Teams sind über 90 Prozent aller Spieler, Trainer und Staff-Mitglieder geimpft, manche Organisationen sind eigenen Angaben zufolge sogar bei 100 Prozent. Das lohnt sich auch: Geimpfte Spieler und Trainer haben keine besonderen Einschränkungen mehr. Zudem hat es gravierende Folgen, wenn ein Spiel wegen eines Corona-Ausbruchs von Ungeimpften abgesagt werden muss: Nicht nur verliert das eigene Team, die Spieler beider Mannschaften werden für diesen Spieltag nicht bezahlt. Ein hartes Vorgehen der Liga - aber eines, das offenbar Wirkung zeigt.

NFL-Fans auf der ganzen Welt können sich also darüber freuen, dass die Saison wohl im Großen und Ganzen wieder Normal laufen wird: Volle Stadien, durch die Ausweitung des Spielplans auf 18 statt 17 Wochen sogar noch mehr Spiele und vor allem wieder reichlich Spektakel mit dramatischen Schlussekunden wie am Donnerstagabend in Tampa Bay.