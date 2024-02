Stars liefern ab So haben die Chiefs den Super Bowl für sich entschieden

So auch kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit: Die 49ers hatten nach der Two-Minute-Warning einen dritten Versuch in der Hälfte der Chiefs. Ein First Down hier und San Francisco hätte die Uhr herunterspielen können und sehr wahrscheinlich gewonnen. Spagnuolo entschied sich wieder für eine Cover Zero und schickte McDuffie zudem per Blitz auf Quarterback-Jagd. „Immer wenn er das macht, weiß ich, dass es funktioniert“, sagte der Cornerback hinterher. Und so war es auch: McDuffie brach ungeblockt durch und zwang San Franciscos Quarterback Brock Purdy zu einem vorschnellen Pass, der nicht ankam. Also erzielten die 49ers nur ein Field Goal und den Chiefs blieb genug Zeit, um noch die Verlängerung zu erreichen.