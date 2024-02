„Zwei gute Viertel reichen nicht“ Warum die San Francisco 49ers den Super Bowl gewinnen

Auch für Brock Purdy, Quarterback der 49ers, kam diese „Bye Week“, in der kein Spiel zu bestreiten ist, gerade recht. Purdy hatte sich am Ende der vergangenen Saison schwer an seinem Wurfarm verletzt und wurde operiert, lange war nicht klar, ob er zum ersten Spieltag bereit sein würde. Purdy war es, doch während seiner Pausen am Spielfeldrand wurde der Arm immer wieder behandelt.