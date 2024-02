Chiefs gewinnen Super Bowl Purdy macht es gut – aber Mahomes den Unterscheid

Klar ist: Purdy war nicht verantwortlich für die 22:25-Niederlage der 49ers im Super Bowl gegen die Kansas City Chiefs. Der 24-Jährige spielte unauffällig und hatte wie üblich ebenso seine riskanten Pässe wie geniale Momente. In der Verlängerung setzte er Christian McCaffrey aufgrund seiner Handlungsschnelligkeit überragend in Szene, sodass dieser viele Yards Raumgewinn erzielen konnte. Zum Touchdown reichte es dann zwar nicht, aber immerhin zur erneuten Führung per Field Goal. Hätte die Defensive die Chiefs anschließend stoppen können, hätte San Francisco gewonnen.