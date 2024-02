„Mr. Irrelevant“ im Rampenlicht Purdy will die 49ers zum Triumph führen

Wie gut Purdy nun aber wirklich ist, ist eine sehr emotional geführte Debatte. Adrian Franke ist einer der bekanntesten deutschen NFL-Experten und hat eine entsprechende Reichweite. Als Elite-Quarterback und MVP-Kandidaten sieht er Purdy nicht. Dafür bekommt er in den sozialen Medien von Fans viel (auch unsachlichen) Gegenwind. Auch aus einer Richtung, die man so nicht erwartet hätte: Ex-Fußball-Bundesliga-Schiedsrichter Manuel Gräfe schaltete sich in die Diskussion ein und warf Franke bei X (ehemals Twitter) eine „tendenziöse und unvollständige Analyse“ vor, „nur um seine vorherige Meinung in einem Spielzug bestätigt zu wissen“.