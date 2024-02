Sieg nach Verlängerung Kansas City Chiefs verteidigen den Titel im Super Bowl

Die 49ers zeigten daraufhin einen sehr starken Drive, mit dem sie die Uhr immerhin bis knapp unter zwei Minuten herunterlaufen lassen konnten. Dann war wieder Moody gefordert – und traf zum 19:16. Mahomes und die Chiefs hatten nun noch beinahe zwei Minuten und zwei Timeouts, was im Football eine Ewigkeit sein kann. Kansas City bekam auch noch die Chance auf den Sieg, der Pass in die Endzone war aber unvollständig. So trat erneut Butker an und traf zum erneuten Ausgleich, wodurch es in die Verlängerung ging.