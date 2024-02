NFL im deutschen Fernsehen Was RTL besser macht als Prosieben – und was trotzdem nervt

Das kam nicht bei jedem gut an. Denn das Gehabe in dieser letzten Prosieben-Saison war schlicht anstrengend. Nachdem klar war, dass die NFL-Rechte zu RTL wechseln, schien man ein wenig bockig zu sein. Vor allem aber glorifizierte man sich selbst als die Entdecker und Großmacher des Footballs in Deutschland. Die letzte Saison wurde wie „The Last Dance“ der Chicago Bulls dargestellt. Ohne die Verdienste Prosiebens für den Wachstum der NFL in Deutschland schmälern zu wollen: das war eine Stufe drüber. Die Kommentatoren waren inzwischen selbst zu den Stars der Übertragungen geworden und kosteten das voll aus. Würde es bei RTL nun so weiter gehen?