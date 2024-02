Super Bowl Gegen diese Seuchen-Bilanz kämpft 49ers-Coach Shanahan

Als „Offensive Qualitay Control Coach“ steht man in der Hackordnung ganz unten, doch da fängt man als junger Trainer in der NFL eben an. Der Job ist es hauptsächlich, zur Spielvorbereitung Gegner zu analysieren und Statistiken auszuwerten. Von 2004 bis 2005 war Shanahan in dieser Position bei den Buccaneers und in seinem zweiten Jahr erreichte man mit elf Siegen die Play-offs und hatte dort in der ersten Runde ein Heimspiel gegen die Washington Redskins (heute Commanders).