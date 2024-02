NFL Die entscheidenden Szenen der im Bowl seit 2006

Super Bowl LVIII (2024)

Kansas City Chiefs - San Francisco 49ers 25:22 n.V.

Man könnte an dieser Stelle mehrere Szenen anführen. Denn die 49ers hatten mehrere Gelegenheiten, das Spiel zu entscheiden. Zum Beispiel kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit, als die Chiefs-Defense aber mit einer starken Aktion verhinderte, dass San Francisco die Uhr auslaufen lassen konnte. Nur deshalb kam Kansas City überhaupt in die Verlängerung. Alles entscheidend war dann aber eben die Szene im Bild: Nach einer überragenden Angriffsserie warf Quarterback Patrick Mahomes einen Pass auf Mecole Hardman, der mit dem Ball zum Touchdown in die Endzone lief. Weil die 49ers zuvor nur ein Field Goal erzielt hatten, war das die Entscheidung und das Spiel sofort vorbei. Kurios: Hardman war offenbar nicht so Regelfest und hatte im ersten Moment gar nicht begriffen, dass er das Spiel soeben entschieden hatte.