Quarterback der 49ers Die unwahrscheinliche Geschichte des Brock Purdy

Im Finale in Las Vegas wird er seine 49ers gegen die Kansas City Chiefs um Superstar-Quarterback Patrick Mahomes aufs Feld führen. Mit seinen 24 Jahren ist er der drittjüngste Quarterback, der in einem Super Bowl startet, nie stand ein Spielmacher im Endspiel, der niedriger gedraftet wurde als Purdy, auch wenn es mit Jake Delhomme und Kurt Warner zwei Quarterbacks gab, die nach dem College zunächst von keinem Profi-Team ausgewählt wurden und es doch in den Super Bowl schafften. Eigentlich ist Purdy also eine der besten Underdog-Geschichten in der NFL-Historie, bislang vielleicht nur getoppt von Tom Brady, dem niemand anfangs zugetraut hatte, der beste Quarterback aller Zeiten zu werden.