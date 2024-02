Superstar als Super-Bowl-Groupie Liebe Footballfans, keine Angst, Taylor Swift tut euch nichts!

Ganz Amerika wird am Sonntag wieder vor dem Fernseher sitzen. Es ist immerhin Super Bowl. Ein Feiertag in den USA. Und mittlerweile nicht mehr nur dort, schließlich ist die NFL in den vergangenen Jahren zum globalen Hype erwachsen. Überall auf der Welt werden Football-Fans einschalten, wenn die Kansas City Chiefs am Montagmorgen (0.30 Uhr) deutscher Zeit in Las Vegas auf die San Francisco 49ers treffen. Doch etwas könnte anders sein in diesem Jahr. Diesmal könnten Menschen den Super Bowl gucken, die Football nur am Rande interessiert. Menschen, die eher darauf hoffen, dass die Kamera möglichst oft einen ganz besonderen Fan einblendet: Taylor Swift.