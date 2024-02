„Erstmal McCaffrey stoppen“ Warum die Kansas City Chiefs den Super Bowl gewinnen

„Einfache Turnover wie in der Regular Season dürfen wir uns nicht erlauben“, gibt Faierson als einen wichtigen Punkt für den Super Bowl an. Turnover, das sind Ballbesitzwechsel, bei der die gegnerische Verteidigung der Offensive den Ball abgenommen hat. Es ist das Schlechteste, was einem Team passieren kann. Und in der „Regular Season“, also den 18 Wochen, in denen die Play-off-Teilnehmer ausgespielt werden, haben sich die Chiefs 28 davon erlaubt; nur sechs Teams hatten mehr.