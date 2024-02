Termine, Training, Glücksspiel So läuft es für die Chiefs und 49ers in Las Vegas

Nein. Ihnen ist es im Vorfeld des Super Bowls streng verboten, irgendeine Art des Glücksspiels zu betreiben. Normalerweise dürfen NFL-Spieler in dieser Hinsicht machen, was sie wollen, so lange es keinen Bezug zur NFL hat. Die am Super Bowl beteiligten Spieler dürfen nun aber gar nichts dergleichen, so lange sie in Las Vegas sind – ob NFL-Bezug oder nicht.