LIVE Super Bowl im Liveblog Knapp 1,5 Millionen Menschen sehen Chiefs-Triumph

Düsseldorf · Der Einzug der Kansas City Chiefs in den Super Bowl brachte dem TV-Sender RTL eine gute Quote. Alles Wichtige um das Finale der NFL erfahren Sie in unserem Liveblog.

30.01.2024 , 13:55 Uhr