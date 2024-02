Super Bowl 2024 Mit diesem Kneipenwissen über die Chiefs überzeugen Sie

View this post on Instagram

Das Maskottchen

Der KC Wolf ist das Maskottchen der Chiefs und – nun ja – ein Wolf. Ein Wolf in einem roten Kansas City-Shirt allerdings. Seit 1989 ist er das Maskottchen der Franchise aus Missouri. Das Kostüm wurde nicht gewählt, weil in Kansas City so viele Wölfe leben würden. Vielmehr bezieht sich der Name auf eine frühere Gruppe von Fans, die laut lokalen Medienberichten etwas rüpelhaft waren, im Municipal-Stadion hinter der Trainerbank saßen und Wolfpack genannt wurden.

Im Kostüm steckt fast von Beginn an Dan Meers. 2013 verletzte dieser sich bei einer Stuntprobe schwer am Rücken, brach sich mehrere Rippen und hatte eine kollabierte Lunge. Schon während seiner Genesungszeit schlüpfte er wieder in die KC-Wolf-Rolle und ist da bis heute geblieben.