American Football Das sind die Deutschen in der NFL

Marcel Dabo (Indianapolis Colts)

Geburtsdatum: 10. Januar 2000 (Reutlingen)

Position: Cornerback

Vorherige Vereine: Red Knights Tübingen, Stuttgart Scorpions, Stuttgart Surge

Einstieg in die NFL: International Pathway Program

Wissenswertes: Wurde bei Stuttgart Surge in der European League of Football zum Defensive Rookie of the Year gewählt und schaffte es als einer der ersten aus der ELF in die NFL.