NFL Der Weg der Kansas City Chiefs in den Super Bowl

Zumindest die eigene Division, die AFC West, und damit ein Einzug in die Playoffs war nie wirklich gefährdet. Die Chiefs machten in Woche 17 mit einem Sieg über Cincinnati alles klar, am letzten Spieltag wurden dann beim Spiel in Los Angeles einige Stars geschont. Es stand bereits fest, dass die Chiefs Platz drei in der AFC belegen und damit in der Wild-Card-Runde würden antreten müssen. So bekam Backup-Quarterback Blaine Gabbert (rechts im Bild) mal einen Einsatz und gewann bei den Chargers 13:12.