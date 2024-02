NFL-Finale Verrückte Fakten zum Super Bowl 2024

Straßenfeger: Rund 100 Millionen Fans im Schnitt sehen das Spektakel in den USA an den heimischen TV-Geräten. Weltweit erreicht der Super Bowl sogar 800 Millionen Zuschauer. In den Top 31 der TV-Übertragungen mit den meisten Zuschauern aller Zeiten in den USA finden sich 30 Super-Bowl-Spiele. Nur das Finale der TV-Serie M*A*S*H aus dem Jahre 1983 konnte sich dazwischen platzieren.