Gehälter in der NFL Das verdienen die Football-Stars

Am 11. Februar steigt in Las Vegas der Super Bowl. Im Finale der NFL treffen die Kansas City Chiefs auf die San Francisco 49ers. Auf beiden Seiten spielen Top-Verdiener der Liga. Normalerweise sind das vor allem Quarterbacks – doch hier ist das ein wenig anders: Während Patrick Mahomes von den Chiefs im Jahr durchschnittlich 45 Millionen Dollar verdient, erhält Brock Purdy von den 49ers, der erst 2022 in die Liga kam, lediglich 3,7 Millionen Dollar – über die gesamte Vertragslaufzeit.