Gehälter in der NFL Das verdienen die Football-Stars

Außerdem kommt es den Spielern und deren Agenten zugute, die ihren Marktwert viel besser einschätzen können und eine bessere Verhandlungsbasis haben, wenn wirklich alle Gehälter bekannt sind. Nicht selten gelten bestehende Verträge auch in der öffentlichen Diskussion als Maßstab für andere Spieler dieser Position, bei denen ein neuer Vertrag ansteht. So kann schon abgeschätzt werden, was dieser vermutlich bekommen wird.