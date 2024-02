Porträt Das ist NFL-Star Christian McCaffrey

In Stanford schloss McCaffrey an seine Leistungen aus der Schulzeit an. In seinem zweiten Jahr sammelte er zahlreiche Auszeichnungen, etwa als „Pac-12 Player of the Year“. Von Associated Press wurde er als College-Footballer des Jahres ausgezeichnet und bei der Wahl zur Heisman Trophy – die der beste College-Football-Spieler des Jahres erhält – landete er auf dem zweiten Platz.