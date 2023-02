Tränen, Cognac und ein Stargast - fünf Geschichten des 57. Super Bowls



Der 57. Super Bowl der National Football League (NFL) war wieder ein einziges Spektakel des Sports und der Popkultur. Der SID erzählt fünf kleine Geschichten rund ums große Spiel, die sonst unterzugehen drohen.





RIHANNAS ÜBERRASCHENDER STARGAST

Vier Jahre lang hatte sich Rihanna aus der Öffentlichkeit zurückgezogen - das fulminante 13-Minuten-Comeback eröffnete der R&B-Weltstar aus Barbados in der Halbzeitshow ikonisch: Rihanna sang im roten Outfit auf einer schwebenden Plattform hoch über dem Football-Feld. Stargäste gab es bei ihrem Auftritt nicht. Oder doch: ein Baby! Ihr Management bestätigte die wilden Social-Media-Spekulationen über eine Schwangerschaft noch während des Spiels.





DIE TRÄNEN DES NICK SIRIANNI

Country-Sänger Chris Stapleton gab aber auch wirklich alles. Er interpretierte die US-Hymne mit seiner Gitarre vor dem Kick-off ebenso dramatisch wie gefühlvoll - und er traf Nick Sirianni mitten ins Herz. Dem Headcoach der Philadelphia Eagles liefen die dicken Tränen nur so übers bärtige Gesicht, sein Kinn zitterte in Großaufnahme. In den Sozialen Medien liefen die Meme-Fabriken anschließend auf Hochtouren.





DIE UMARMUNG DER BRÜDER

Travis Kelce (Chiefs) und Jason Kelce (Eagles) waren das erste Brüderpaar im Super Bowl. Travis gelang ein Touchdown, Jason genoss dafür während der Übertragung in Superzeitlupe einen Schokoriegel. Doch der heimliche Star ist die Mutter: Donna Kelce trug die Trikots ihrer Söhne auf der VIP-Tribüne halb und halb. Vorab hatte sie beiden - ganz fair abgezählt - in Tupperdosen selbstgebackene Cookies überreicht. Nach dem Spiel stürmte sie das Feld.





WERBESTUNDE MIT SERENA WILLIAMS

Serena Williams sah ihr Tagwerk früh als getan an. „So, das waren meine beiden Super-Bowl-Spots“, schrieb die 23-malige Grand-Slam-Siegerin im Tennis bei Twitter. Sie war der Star in einem witzigen Golf-Clip für eine Light-Bier-Marke („Ja, ich kann das ein bisschen spielen.“). Eher merkwürdig mutete dagegen ihre flammende einminütige Motivationsrede an Sportler über Teamwork an - denn diese mündete in Werbung für Cognac. Was auch immer das miteinander zu tun hat. 30 Sekunden Werbung kosteten übrigens sieben Millionen Dollar.



PFIFFE FÜR DEN EHRENMANN

Den „Walter Payton Man of the Year Award“ zu bekommen, ist für viele Footballspieler das Größte. Er ist eine sehr ehrenvolle Auszeichnung für NFL-Spieler, die sich in ganz besonderem Maße für die Armen, Schwachen und Kranken in der Gesellschaft eingesetzt haben. Der Träger wird gefeiert. Es sei denn, es ist Dak Prescott: Denn der spielt als Quarterback bei den Dallas Cowboys - und er wurde von den Fans des Erzrivalen Philadelphia Eagles niedergepfiffen. Kein feiner Zug. (SID)