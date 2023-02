Vollmer und Steinforth einig: Mahomes ist neues Gesicht der NFL





Nach dem Rücktritt von Tom Brady ist Quarterback Patrick Mahomes nach Einschätzung von Super-Bowl-Champion und Brady-Kumpel Sebastian Vollmer das neue Gesicht der NFL. „Man muss ehrlich sagen: Patrick Mahomes ist wahrscheinlich der neue und beste Quarterback der Welt“, sagte der ehemalige Profi der New England Patriots der Deutschen Presse-Agentur vor dem Super Bowl zwischen Mahomes Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles in der Nacht zu Montag (0.30 Uhr MEZ). „Was der Mann leistet, geleistet hat und noch leisten wird, ist, glaube ich, unangefochten. Wir wissen alle, wie gut er ist.“





Mahomes wurde am Donnerstag zum zweiten Mal in seiner Karriere als wertvollster Spieler der Saison ausgezeichnet. Mit den Chiefs steht er zum dritten Mal in den vergangenen vier Jahren im Super Bowl. 2020 gewann das Team gegen die San Francisco 49ers, 2021 gab es eine Niederlage gegen die Tampa Bay Buccaneers um Tom Brady. Der seither siebenmalige Super-Bowl-Champion hat seine Karriere in der vergangenen Woche beendet. Bei zwei der Siege mit den Patriots war Vollmer Mitspieler von Brady.





Auch für den Deutschland-Chef der NFL, Alexander Steinforth, hat Mahomes unter all den Football-Profis eine Sonderrolle. „Es gibt viele sehr, sehr talentierte Spieler in der Liga und auch viele mit einer tollen Geschichte. Aber man sieht schon, dass Patrick Mahomes da heraussticht als jemand, der über unfassbare Fähigkeiten verfügt und es auch schon in der Vergangenheit geschafft hat, in seinem relativ jungen Alter sehr, sehr weit in der Saison zu kommen“, sagte Steinforth der Deutschen Presse-Agentur. „Deswegen ist er sicher eines der Gesichter, das den Sport mitgestalten wird, und deswegen freuen wir uns auch umso mehr, ihn in der kommenden Saison in Deutschland begrüßen zu können.“ Die Chiefs stehen als eines der Teams fest, die an einem der beiden NFL-Hauptrundenspiele in Deutschland in der kommenden Saison als Heimmannschaft auftreten. (dpa)