Deutschland-Chef der NFL: Chiefs-Sieg im Super Bowl wäre gut





Um in der kommenden Saison sicher den aktuellen Super-Bowl-Sieger in Deutschland begrüßen zu können, drückt NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth den Kansas City Chiefs die Daumen. „Die Chiefs sind eines der Teams mit internationalen Marketingrechten in Deutschland. Deswegen haben wir eine enge Beziehung zu denen und würden uns freuen, wenn wir einen amtierenden Super-Bowl-Champion bei uns begrüßen dürfen“, sagte der 36-Jährige der Deutschen Presse-Agentur vor dem Super Bowl in Glendale. Im US-Bundesstaat Arizona treffen die Chiefs in der Nacht zum Montag (0.30 Uhr MEZ) auf die Philadelphia Eagles.





Die Chiefs werden in der kommenden Saison wie die New England Patriots ein Hauptrundenspiel in Deutschland austragen. Ob München und Frankfurt/Main Gastgeber sein werden oder beide Partien nach Hessen gehen, ist noch nicht bekannt. „Wir sind zuversichtlich, dass wir in einigen Wochen mehr sagen können. Aber es ist jetzt tatsächlich noch gar nicht entschieden, wo genau und wann die beiden Spiele stattfinden“, sagte Steinforth.





„Die Chiefs haben die Kooperation mit dem FC Bayern und wir wissen, dass sie eine Nähe zu München haben“, sagte Steinforth. Nach der gelungenen Premiere im vergangenen November, als die Tampa Bay Buccaneers in München bei beeindruckender Atmosphäre gegen die Seattle Seahawks gespielt haben, sei das Interesse an einer Partie in Deutschland unabhängig vom Austragungsort groß. Es gebe Präferenzen bei den Teams, „aber: Hauptsache wir können erst mal in Deutschland spielen“, berichtete Steinforth von den Signalen der Mannschaften. (dpa)