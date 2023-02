Eagles entscheiden sich gegen den Trend für ihr Heimtrikot



Die Trikots für den Super Bowl stehen fest: Die Philadelphia Eagles haben sich als "Heimteam" für ihr grünes Trikot entschieden, die Chiefs spielen damit in weiß. Warum das wichtig ist? 36 der 56 Super Bowls gingen an das Team in weiß. Neun der vergangenen elf Super Bowls gingen an das Team in weiß. Es gab schon Mannschaften, die deshalb lieber im weißen Trikot gespielt haben.



Trotzdem ist die Entscheidung der Eagles irgendwie logisch. Denn neben den Chiefs 2020 waren sie eines der beiden Teams, das einen der vergangenen elf Super Bowls im Heimtrikot gewonnen hat (2018). Die Bilanz des grünen Eagles-Trikots ist mit einem Sieg und zwei Niederlagen in Super Bowls trotzdem (noch) negativ.