NFL-Finale Hier sehen Sie den Super Bowl im TV und Livestream

Austragungsort wird das State Farm Stadium in Glendale, Arizona sein. Dort tragen normalerweise die Arizona Cardinals ihre Heimspiele aus. Einen Super Bowl daheim werden sie nicht spielen, die Cardinals haben sich gar nicht für die Play-offs qualifizieren können. Zwei Super Bowls wurden bereits in Glendale ausgetragen: 2008 besiegten die New York Giants die New England Patriots mit 17:14 und 2015 gewannen die Patriots 28:24 gegen die Seattle Seahawks.